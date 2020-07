Arizona-onderhandelingen on hold gezet

Egbert Lachaert (Open VLD), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn er niet in geslaagd een regering zonder de PS te vormen.

De onderhandelingen over een Arizonacoalitie zitten in het slop. De sherpa's komen voorlopig niet meer bijeen, vernam De Tijd.

'Na afstemming met onze voorzitters hebben we beslist deze namiddag geen sherpavergadering te organiseren. We bekijken de komende uren en dagen hoe we verder gaan', vernam De Tijd.

Het was al duidelijk dat de onderhandelingen over een Arizonacoalitie bijzonder moeizaam verlopen, maar nu zijn ze dus helemaal on hold gezet. De door de drie koningen gemaakte nota kon sp.a-voorzitter Conner Rousseau niet overtuigen om rond de tafel te komen zitten. Daardoor haakt ook het cdH af.

Opdoffer

Voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, de gangmaker van een regering zonder de Parti Socialiste, is het een opdoffer. Maar ook hij ziet geen uitweg. 'Zo raak je niet vooruit. Iedereen moet eens duidelijk maken wat hij wil', luidt het vanuit de Melsensstraat 34, waar het partijhoofdkwartier van de Vlaamse liberalen is gevestigd.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had er de voorbije dagen nog goede hoop op dat de zes partijvoorzitters voor de nationale feestdag een eerste keer rond de tafel konden worden samengebracht, waarna dan de Parti Socialiste zou kunnen aansluiten, maar het ziet er meer en meer naar uit dat Arizona in een doodlopend straatje is beland.

Scepsis