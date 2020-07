Arizonacoalitie meteen in woelig water

Net nu een nieuwe poging tot federale coalitievorming in de startblokken staat, zit het er bovenarms op tussen enkele sleutelspelers. 'Koningen’ Bouchez en Coens clashten over de stemming over de abortuswet.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert probeerde te bemiddelen in een conflict tussen zijn twee compagnons met wie hij de mogelijkheden aftast voor een Arizonacoalitie, een regering met liberalen, christendemocraten, de N-VA en de sp.a, zonder de PS.



MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en zijn CD&V-evenknie Joachim Coens kregen het donderdag aan de stok over een stemming in het parlement over een versoepeling van de abortuswet. ‘Ethische thema’s zijn belangrijk en liggen gevoelig voor iedereen. Maar iedereen moet zich nu verantwoordelijk opstellen. Wij hebben de verdomde plicht in ons land een regering op de been te brengen die ons uit de crisis kan leiden’, probeerde Lachaert de gemoederen te sussen.



Chefsache

Het begon met Bouchez, die zijn partij vrij liet stemmen. Dat ging volgens Coens in tegen de afspraak de versoepeling over het zomerreces te tillen. Voor Coens is de kwestie, die vrouwen zou toelaten een zwangerschap na 18 in plaats van 12 maanden af te breken, chefsache. Hij wil dat de wet het onderwerp wordt van de coalitiegesprekken, ook al omdat zijn politieke geloofwaardigheid op het spel staat. Coens maakte er tijdens zijn campagne voor het CD&V-voorzitterschap een persoonlijke zaak van een versoepeling te zullen tegenhouden.

Ondanks een meerderheid van liberalen, socialisten, groenen, de PVDA en Défi kwam het uiteindelijk niet tot een stemming. Ruim 50 parlementsleden, onder wie die van het Vlaams Belang, beslisten op vraag van CD&V en de N-VA het wetsvoorstel terug te sturen naar de Raad van State voor advies. Daarmee lijkt de bom tijdelijk ontmijnd.

Rode stokpaardjes

Maar er zit dus een haar in de boter tussen Coens en Bouchez. Zaterdag staat een startmeeting gepland tussen de zes Arizonapartijen. Daarover is een sprankel hoop ontstaan nu sp.a-voorzitter Conner Rousseau zich bereid heeft verklaard te praten over een coalitie. Op voorwaarde dat hij zijn zin krijgt over rode stokpaardjes als lonen, pensioenen, zorg en vermogens. Die bundel is Rousseaus tegenbod op de startnota die de ‘drie koningen’ hebben klaargestoomd.

Lachaert wil dat CD&V en MR eerst uitklaren of ze nog willen voortwerken aan Arizona. Coens speelde met de gedachte zijn formatieopdracht stop te zetten en houdt overleg in zijn partij. Bouchez ontkent dat hij deloyaal is, omdat er volgens hem nooit een akkoord was met de Franstalige liberalen. En voegt eraan toe ‘dat niemand de liberale vrijheid om te stemmen in vraag te stellen heeft’.

Terwijl Lachaert naar de brandblusser greep, goot Rutten nog wat olie op het vuur.

Die boodschap werd opvallend genoeg gedeeld door oud-Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Terwijl Lachaert naar de brandblusser greep, goot Rutten nog wat olie op het vuur. Ook Bouchez bleef stoken. ‘CD&V gaat de tafel verlaten? Om waar naartoe te gaan? Gaan ze dan opstappen uit de regering? Allez, er is nu een beetje politiek spektakel, maar laat ons rationeel blijven. Er is maar één oplossing, zo snel mogelijk een regering.’

Boven op de malaise kwam het bericht dat premier Sophie Wilmès (MR) met de minderheidsregering al wil beginnen aan een relanceplan. Terwijl dat eigenlijk de inzet had moeten worden van een nieuw regeerakkoord.