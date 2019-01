Armworstelen over komst IS-kinderen

België vecht de bevoegdheid aan van de rechter die ons land verplichtte IS-kinderen te repatriëren. Het doel is te vermijden dat nog meer repatriëringen worden opgelegd. Op het politieke front leiden de visa voor de kinderen tot een steekspel.

Op het Belgische consulaat in de Turkse hoofdstad Ankara zijn de reisdocumenten afgeleverd voor twee dochters van een Belgische Syriëstrijdster. De moeder zit in Turkije een celstraf van tien jaar uit voor terrorisme.

Er is haast bij. De twee meisjes moeten uiterlijk op 28 januari in België zijn, nadat een rechter hun repatriëring had opgelegd. Zoniet moet België een dwangsom van 5.000 euro per dag en per kind betalen. Daarom heeft de regering beslist met humanitaire visa - een document om legaal naar ons land te reizen - te werken.

Kucam blijft in cel De Mechelse N-VA’er Melikan Kucam blijft langer in de cel op de verdenking van zwendel in reisdocumenten voor vluchtelingen. Zijn advocaat zegt dat er in het dossier weinig concreets zit tegen zijn cliënt. Er ontstond discussie over de vertaling van een fragment uit een VRT-reportage die de zaak mee aan het rollen bracht. Maar de VRT liet weten zeker te zijn van haar versie. Er is in het fragment duidelijk sprake van bedragen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pluist op vraag van het gerecht uit wie precies met de hulp van Kucam naar België kwam en wie van die groep asiel aanvroeg. De eerste indicaties zijn dat het een kluif wordt alle slachtoffers te vinden. Zeker twee mensen zijn al doorgereisd naar Zweden en Nederland en de kans is groot dat nog meer mensen niet langer in België verblijven. Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft inzage verschaft in het netwerk van contactpersonen die via zijn kabinet visa verkregen. Het gaat om 16 contacten, vooral christelijke organisaties. Volgens de DVZ ziet het er meer en meer naar uit dat de malversaties zich tot Kucam beperkten.

Dat is een ongebruikelijke stap omdat humanitaire visa in principe dienen om buitenlanders uit een oorlogsgebied of in uiterste nood een veilige haven te bieden. Maar de kinderen beschikken noch over een Belgische geboorteakte - ze zijn in het buitenland geboren - noch over een paspoort. Daardoor zou geen vliegmaatschappij ze toelaten.

De papieren worden in Turkije bij de tante van de meisjes afgeleverd. België verbindt wel voorwaarden aan die afgifte. Binnen het jaar moet in België via een DNA-test vastgesteld worden dat de meisjes dochters zijn van de vrouw. Dat is nodig om zeker te zijn dat de kinderen door hun afstamming in aanmerking komen voor de Belgische nationaliteit. Er moet ook een voogd worden aangesteld. De grootmoeder toonde zich al bereid de kinderen op te nemen, maar het is niet zeker of dat zomaar toegestaan wordt. België staat in voor de reiskosten.

Buitenlandse Zaken sloot een akkoord met zijn Turkse tegenhanger, dat gedetailleerde protocollen heeft over de behandeling van terreurdossiers. Het Turkse fiat voor de terugkeer kan elk moment vallen.

Ondanks de repatriëring gaat België nog altijd in beroep tegen de beslissing van de rechter. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die het verblijf in ons land regelt en controleert, vecht aan dat de rechter in kortgeding bevoegd zou zijn om de afgifte van papieren te verplichten. Het doel is te voorkomen dat de overheid om de oren wordt geslagen met een lawine aan vonnissen en dwangsommen om kinderen te repatriëren. Er zitten naar schatting nog 115 kinderen met een Belgische band in Syrië en Irak. België gaat ook in beroep tegen een tweede vonnis, ook van een kortgedingrechter, dat de repatriëring van zes kinderen van twee vrouwen oplegde. Die zaak heeft precedentswaarde omdat de rechter stelde dat ook de moeders moeten worden teruggehaald. De Belgische lijn was tot nu dat enkel kinderen onder de tien jaar mogen terugkeren, mits een DNA-test die hun Belgische afstamming bewijst.

Ik vind het jammer dat men op de kap van onschuldige kinderen van twee en vier spelletjes speelt. Maggie De Block Minister van Asiel en Migratie