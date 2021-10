Arrestaties in onderzoek naar sociale dumping

De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft in een onderzoek naar sociale dumping dinsdag acht arrestaties verricht in België, Luxemburg en Italië.

Een tachtigtal politieagenten voerde gelijktijdig ongeveer dertig huiszoekingen uit, samen met 26 inspecteurs van de sociale inspectie. Acht verdachten zijn voorgeleid bij de Belgische onderzoeksrechter die het onderzoek leidt. Eén verdachte is onder Europees aanhoudingsbevel geplaatst in Italië. Ook zijn 32 luxevoertuigen in beslag genomen en ongeveer 300.000 euro in cash.