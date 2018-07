Artsen in spe krijgen vijf gratis punten op ingangsexamen

De examencommissie moest iedereen wel vijf extra punten toekennen omdat de vragen moeilijker bleken dan verwacht. 'Als dat niet was gebeurd, had zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden', stelt voorzitter Jan Eggermont.

Vijfde middelbaar

Nieuwe formule

De examencommissie is tevreden over de nieuwe formule. 'Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt', klinkt het. 'Het vernieuwde examen schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen wachtlijst en de niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen.'