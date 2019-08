Asielaanvragen opnieuw in de lift

Het aantal asielaanvragen in de eerste helft van dit jaar is het hoogste in drie jaar.

Dit jaar vroegen tot en met juli 15.326 mensen vluchtelingenstatus aan bij het asielloket in ons land. In juli kwamen er 2.226 mensen bij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vluchtelingencommissariaat, de onafhankelijke instantie die oordeelt of mensen recht hebben op bescherming als vluchteling.

Kunt u de grafiek niet zien, klik dan hier.

Stijgende lijn

Na een piek begin dit jaar zakte het aantal asielaanvragen wat in. Maar in juni en juli is er opnieuw een stijgende lijn. Opvallend is dat het totale asielaanvragen tot en met juli het hoogste is in drie jaar. Het totaal zit op het niveau van vier jaar geleden. In 2015 moest toen de grote asielcrisis nog beginnen, waardoor het aantal asielaanvragen dat jaar uiteindelijk strandde op een record van bijna 45.000. Zo'n vaart zal het dit jaar in geen geval lopen.

Bij voortzetting van de huidige tendens zal het aantal asielaanvragen eind dit jaar opnieuw hoger liggen dan in 2016, 2017 en 2018. Het geeft aan dat de politiek - ondanks vele initiatieven - geen grote wapens heeft tegen de asiel-influx naar West-Europa. Crisisjaar 2015 uitgezonderd blijven jaarlijkst 20 à 25.000 mensen asiel bij ons aanvragen. Zelfs nu de Europese buitengrenzen steeds beter bewaakt worden, met de uitbouw van een hoogelektronisch schild door de Europese grenspolitie Frontex.

El Salvador

Afghanistan, Syrië en Palestina blijven de dominante nationaliteiten onder asielzoekers. Vanuit die landen kwamen er dit jaar telkens ongeveer 1.700 aanvragen. El Salvador blijft een opvallende blijver in de top-10. Dit jaar vroegen 551 Salvadoranen asiel aan - op de vlucht voor geweld, armoede en de drugsoorlog in hun land - nadat ze vorig jaar in de asielstatistieken begonnen op te duiken.

Dit jaar kregen 4.200 mensen officieel de vluchtelingenstatus. Dat ligt onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Vorig jaar ging het om 10.500 mensen, 13.800 in 2017 en 15.478 in recordjaar 2016. Dat was nog een uitloper van de crisis in 2015, omdat het snel zes maand tot een jaar duurt voor mensen hun dossier afgehandeld is.

4.200 Vluchtelingen Dit jaar kregen 4.200 mensen officieel de vluchtelingenstatus.

Minder asielzoekers dan vroeger krijgen een positief antwoord op hun verzoek tot bescherming. Het is intussen gedaald tot 41 procent - het percentage asielzoekers dat effectief status krijgt als vluchteling. Dat is fors minder dan de voorbije jaren, toen het percentage eerder schommelde tussen 50 en 60.

Illegaliteit