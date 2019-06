Asielaanvragen vallen terug op normale niveau

De minicrisis over gestegen asielaanvragen lijkt achter de rug. De zomertijd is meestal wel een drukke periode voor het Belgische asielloket.

In mei vroegen 1.813 mensen officieel erkenning als vluchteling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op de vluchtelingenstatus in ons land. Dat cijfer ligt flink lager dan de voorbije maanden. In januari deden nog 2.765 mensen een asielaanvraag, in april waren dat er 2.247.

1.813 Asielaanvragen In mei vroegen 1.813 mensen officieel erkenning als vluchteling. Dat zijn er 434 minder dan vorig jaar.

De asielaanvragen zijn daarmee teruggevallen tot op het niveau van juni vorig jaar. Nadien deed zich een piek voor van nieuwe asielaanvragen, wat de aanleiding was voor hevige perceptiestrijd tussen Theo Francken (N-VA) en Maggie De Block (Open VLD). De Block nam de bevoegdheid Asiel en Migratie over van Francken, toen de N-VA uit de regering verdween door het migratiepact van de VN. Beiden ging flink in de clinch over wie nu schuldig was aan de minicrisis.

Asielplafond

Francken greep hard in toen de asielaanvragen bleven stijgen. Het aantal asielzoekers was tegen oktober vorig jaar opgelopen tot 2.750. Daarom voerde hij een asielplafond in. Het asielloket van de vreemdelingendienst DVZ mocht nog maximaal 50 tot 60 mensen per dag registreren. Zo'n maatregel heeft serieuze consequenties verderop in de asielketen, omdat alleen mensen met een officiële registratie toegang krijgen tot een plek in de opvangcentra.

De Block voerde het plafond bij haar aantreden prompt weer af. Illegaal, klonk het. Mensen hebben volgens de regels het recht asiel te vragen als ze dat aangeven bij een overheid. De Raad van State gaf een aantal ngo's ook gelijk in hun klacht dat Franckens asiellimiet indruist tegen de fundamentele rechten van kandidaat-vluchtelingen.

Het gekibbel liep over in de kiescampagne. Het aantal asielaanvragen was in december 2018 teruggevallen tot 1.253, een gevolg van Franckens asiellimiet. De N-VA schoof De Block daarop de schuld in de schoenen voor de asielpiek die daarop volgde. De Block verweet Francken wanbeleid, omdat mensen door zijn maatregelen de nacht op straat moesten doorbrengen en hij ook onvoldoende geanticipeerd had op de stijging in het najaar van 2018. Hij wilde met zijn asielplafond volgens haar alleen wegmoffelen dat hij onvoldoende plekken in de opvang had om mensen te huisvesten.

Maximiliaanpark

Het eindigde in het Maximiliaanpark bij het station Brussel-Noord. Een week voor de verkiezingen had De Block een deal met de Brusselse autoriteiten om het station te ontruimen. De honderden migranten, die er al een paar jaar overlast veroorzaken, moesten naar de daklozenopvang met de bedoeling ze van daar de asielprocedure in te duwen. De Block kreeg van iedereen lof dat ze het eindelijk had opgelost. Haar partij startte meteen een online campagne voor de verkiezingen.

Het zette weinig zoden aan de dijk. De migranten houden zich niet langer op in Brusssel-Noord, maar zitten nu in het Maximiliaanpark vlakbij. De kiezer volgde De Block evenmin. Ze haalde drie keer minder stemmen dan Theo Francken voor de Kamerverkiezingen in Vlaams-Brabant. Haar partij kreeg een klap van ruim 10 procent in de provincie, terwijl Francken zijn N-VA wel overeind hield.

Palestijnen

De meeste asielzoekers (248) kwamen in mei uit Afghanistan. Op nummer twee staan nog altijd Palestijnen (199), nog een serieuze twistappel tussen Francken en De Block. De meeste asielaanvragen voor heel 2019 blijven ook Palestijns (1.325). De Block en Francken staken elkaar de loef af over wie nu het beste ontradende beleid voerde aan het adres van de Palestijnen. Maar een deel van hen zou immers uit gevaarlijk Palestijns gebied komen.

De influx lijkt niet meteen stil te vallen. Dat valt af te lezen uit het 100-tal asielaanvragen van mensen uit El Salvador in mei. Die gebruiken dezelfde transitroutes als Palestijnen, met visumvrije vluchten vanuit Zuid-Amerika naar Madrid en van daar door naar Brussel.

99 El Salvador Er waren in mei opnieuw bijna 100 asielaanvragen uit El Salvador. Voor heel 2019 gaat het om 343 mensen.

Dit jaar kregen al 2.601 mensen de vluchtelingenstatus. De meeste van hen zijn Syriërs (643). De beschermingsgraad - het percentage mensen dat beschermd wordt tegenover het totale aantal asielaanvragen - is wel serieus gezakt tegenover 2018. Het bedraagt nu 41,9 procent tegenover bijna 50 procent vorig jaar. Het geeft aan dat minder mensen die in België komen, echte vluchtelingen met recht op bescherming zijn.