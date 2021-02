'AstraZeneca-vaccin beschermt ook tegen infectie'

In het Verenigd Koninkrijk worden mensen sinds januari ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. De eerste dosissen landen volgende week in ons land.

Het vaccin van AstraZeneca blijkt niet alleen tegen zware ziekte te beschermen, maar zou ingeënte mensen ook een pak minder besmettelijk maken. Dat is cruciaal om de pandemie te temmen.

Na een sputterende start toont het vaccin van AstraZeneca-Oxford dat het meer is dan het aanvankelijk aangeduide kneusje onder de coronavaccins. Er zijn indicaties dat het vaccin de transmissie - het doorgeven van het virus - stopt. Er waren 67 procent minder positieve tests bij gevaccineerde mensen tegenover de groep die suikerwater kreeg toegediend, blijkt uit een studie van de Oxford Universiteit.

Voor het eerst geeft een vaccin duidelijke signalen dat het besmetting voorkomt, of ertoe leidt dat mensen het virus veel minder gemakkelijk doorgeven. Dat is cruciaal om de epidemie in te dijken. Als mensen na een vaccinatie beschermd zijn tegen de ziekte en het virus minder of niet doorgeven, heeft het virus geen doelwitten meer om op over te springen.

Besproken door Belgische ministers

Het AstraZeneca-vaccin kwam woensdag ter sprake op een vergadering van de negen ministers van Volksgezondheid in ons land. Dinsdag werd beslist het vaccin voorlopig niet toe te dienen aan mensen boven 55 omdat er te weinig resultaten zijn over ouderen in de voorlopige studies. De vaccinatiestrategie moet daardoor herzien worden.

De bijkomende resultaten, die voortbouwen op interim-data van vorig jaar, bevatten interessante conclusies. Een eerste spuitje biedt 76 procent bescherming tegen de ontwikkeling van symptomen drie maanden na vaccinatie. Na het spuitje duurt het drie weken voor immuniteit is opgebouwd. En opvallend: het vaccin beschermt beter als langer gewacht wordt tussen de eerste en de tweede dosis. De bescherming tegen covid stijgt van 55 procent bij minder dan zes weken tussen de eerste en tweede inenting naar 82,4 procent bij een interval van minstens twaalf weken.

De resultaten zijn beter dan de interim-data uit een klinische studie van vorig jaar. Het AstraZeneca-vaccin bleek toen voor 62 procent bescherming te bieden tegen covid, al ontstond daar achteraf deining over. De onderzoekers stelden dat de bescherming 90 procent bedroeg als eerst een halve dosis wordt gegeven. Dat leidde tot gemor onder wetenschappers omdat AstraZeneca volgens hen niet volgens de regels van het spel had gewerkt. De Brits-Zweedse farmareus communiceerde toen stuntelig.

'De huidige resultaten verifiëren de interim-data van meer dan 25 geneesmiddelenagentschappen, waaronder het Britse en Europese', zegt professor Andrew Pollard, de coördinator van de klinische studies aan Oxford die checken of het vaccin veilig is en doet wat verwacht wordt. 'De resultaten stutten de keuze van het VK om twaalf weken te wachten voor de tweede spuit. Duidelijk is dat mensen 22 dagen na een vaccinatie beschermd zijn.'

Het VK geeft zo veel mogelijk eerste dosissen om een zo groot mogelijke groep bescherming te bieden en wacht twaalf in plaats van de theoretische vier weken voor het een tweede dosis geeft. Critici vinden dat risicovol omdat volgens hen onvoldoende geweten is of het vaccin al na een eerste spuitje beschermt. Oxford stelt nu dat dat wel degelijk het geval is. Bovendien kan effectiviteit, de mate van bescherming in een klinische studie, een vertekend beeld geven. Het vaccin kan er ook toe leiden dat mensen wel ziek worden, maar niet meer in het ziekenhuis belanden.

Klinische studie in de VS

De resultaten van een grote klinische studie in de VS worden over enkele weken verwacht. De eerste resultaten van de Britse vaccinatiecampagne, waar ouderen sinds januari ingeënt worden, komen er ook aan. Op basis van die studies zal België bekijken of het zijn keuze om het vaccin niet toe te dienen aan ouderen aanpast.