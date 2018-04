Audit pleit minister Vandeput vrij

Er zijn geen aantoonbare grove fouten gemaakt bij de behandeling van het F-16-dossier. Dat concludeert minister van Defensie Steven Vandeput uit de audits die zijn uitgevoerd.

'Er zijn geen inbreuken op de wetten vastgesteld en ook geen ernstige tekortkomingen van de professionele verplichtingen. Wel worden er een aantal aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot een beter beheer van de communicatiestromen', luidt de conclusie van een extern rapport van de Interne Auditdienst (FIA). De Tijd kon de resultaten ervan inkijken.

'Langer vliegen F-16's onmogelijk' De legertop bevestigt in de Kamercommissie dat langer vliegen met de F-16's geen haalbare kaart is. In principe is vervanging gepland vanaf 2023. Maar uit de studie van Lockheed Martin was gebleken dat de F-16's mogelijk toch langer in dienst zouden kunnen blijven dan de geplande 8.000 vlieguren. Maar volgens het leger gaat het om een puur theoretische oefening, waarbij praktisch onmogelijk te achterhalen valt of de Belgische F-16's langer kunnen vliegen. Daarom dringt vervanging zoals voorzien zich op. '90 procent van de vluchtgegevens van onze vloot moet geregistreerd worden om tot een levensduurverlenging te kunnen overgaan, terwijl Defensie maar 20 procent registreert met 16 meettoestellen. Bovendien vindt die registratie pas sinds 2006 plaats en is daarvoor 20 jaar niets geregistreerd. 'Binnen defensie zal niemand de handtekening zetten om langer te vliegen dan 8.000 vlieguren', aldus luitenant-generaal Debaene. Het leger beschikt volgens hem niet over de technische competentie om de luchtwaardigheid van de toestellen op eigen verantwoordelijkheid te garanderen. In de race voor de vervanging van de F-16 zijn nog de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van een Europees consortium. Buiten de officiële procedure hoopt ook de Franse Rafale het nog te halen.

'Uit het onderzoek is gebleken dat de informatie conform de geldende bevoegdheden werd opgevolgd en behandeld. Ze moest volgens de geldende procedures niet doorstromen naar minister van Defensie Steven Vandeput of naar Chef Defensie Marc Compernol. Bovendien had de nieuwe info ook geen impact op het lopende aanbestedingsdossier voor de vervanging van de huidige F-16-vloot', klinkt het.

Steven Vandeput (N-VA) concludeert daaruit dat de informatie niet is gemanipuleerd door de legertop.

Twee rapporten

Vandeput heeft in de Kamer de resultaten van twee audits, een interne van het leger en een externe door de federale auditdienst, voorgesteld over de manier waarop het dossier van de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen behandeld is. Voor de zitting, in allerijl bijeengeroepen door Vandeput, was al uitgelekt dat ook het interne rapport van de Algemene Inspectie Defensie (AIG) Vandeput vrijpleit.

‘Er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op een bewuste strategie van leidinggevende officieren om informatie niet te delen met de hiërarchie.

De twee rapporten zijn besteld nadat informatie was opgedoken dat de legertop mogelijk cruciale info zou hebben achtergehouden voor de minister over een mogelijk langer in dienst houden van de F-16. Dat zouden ze hebben gedaan omdat de luchtmacht erop aanstuurde te kiezen voor de nieuwe F-35 van het Amerikaanse Lockheed-Martin. De vraag was ook of minister Vandeput zelf fouten had gemaakt, nadat de oppositie hem van leugens had beschuldigd.

Zowel Vandeput als zijn legertop blijken nu volgens het boekje te hebben gehandeld. ‘Er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op een bewuste strategie van leidinggevende officieren om informatie niet te delen met de hiërarchie', klinkt het.

'Gezonde kritische blik ontbreekt'

Er klinkt wel kritiek op de doorstroom van info binnen Defensie. Eén van de risico's van de manier van werken is 'dat alleen gelijkgezinde visies de richting bepalen en een gezonde kritische blik ontbreekt.'

Daarnaast blijkt dat een medewerker van het kabinet-Vandeput mondeling werd gewezen op het bestaan van een memo over de mogelijke langere levensduur van de F-16's . Daaruit maakt SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen op dat Vandeput gelogen heeft, omdat 'de minister in maart zei dat zijn kabinet niet op de hoogte was van een studie van Lockheed Martin over de levensduur van de straaljagers.'

Opvallend is ook het pleidooi in de audit om een deontologische code op te stellen voor militairen. 'Het senior leadership dient eraan herinnerd te worden dat een gezonde terughoudendheud en afstand gevraagd en verwacht worden in externe contacten met nationale en/of internationale industrie en de nationale politiek, zeker tijdens de verwervingsfase van een nieuwe capaciteit.

Samenvatting

Er was nog voor de uitleg van Vandeput flink gemor op oppositiebanken dat ze het moeten doen met een samenvatting van de beide audits, en geen volledige inzage krijgen in het rapport.

De externe audit is niet eens een A4. Hoe ver zal de meerderheid zijn broek nog laten zakken, en ze hang al op jullie enkels. Hendrik Vuye Kamerlid

In totaal gaat het om zeven pagina's. 'De externe audit is niet eens een A4, met twee paragrafen waarin staat dat er aanbevelingen zijn geformuleerd. We weten niet eens welke, en er is één zin conclusie. Hoe ver zal de meerderheid zijn broek nog laten zakken, en ze hang al op jullie enkels', stelt Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).