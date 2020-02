Auteursrechten populair als fiscale ontsnappingsroute

Het bedrag dat Belgen bij de fiscus aangeven als auteursrechten is in zeven jaar vertienvoudigd tot ruim een kwart miljard euro. Dat meldt De Standaard maandag, op basis van cijfers van de Hoge Raad van Financiën.

Wie auteursrechten tegen betaling afstaat aan een opdrachtgever, kan die inkomsten apart aangeven. Die worden tot 61.200 euro belast als roerende inkomsten en genieten een voordeeltarief. Zo worden auteursrechten van 15.000 euro tegen 7,5 procent belast. Dat is een pak minder dan de belastingen op inkomsten uit lonen.

38.000 Belgen

In 2011 werden er nog voor 29 miljoen euro aan auteursrechten aangegeven. In 2018 was dat bedrag gestegen tot 282 miljoen euro, blijkt uit de recentste cijfers van de Hoge Raad van Financiën (HRF). Ruim 38.000 Belgen genoten in 2018 van het systeem, een verdubbeling over al die jaren.

Hoezeer de verschillende beroepsgroepen in het systeem trachten te geraken, blijkt uit de jaarverslagen van de federale -rulingcommissie. Kreeg de dienst in 2016 nog 38 vragen over de -auteursrechten, dan waren dat er al 96 in 2017 en 164 in 2018. 'Ondertussen krijgt de commissie en fiscalisten over geen enkel systeem zo veel vragen,' zegt Jef Wellens, fiscaal expert bij Wolters Kluwer, 'iedereen lijkt het ontdekt te hebben.'