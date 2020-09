'Avanti' raakt nog niet vooruit

Koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert slaagt er voorlopig niet in een doorbraak te forceren in de regeringsgesprekken. Het zit vast op de kernuitstap en abortus.

Koning Filip verwacht Lachaert vrijdag voor een verslag over zijn poging om een federale regering te vormen. De Open VLD-voorzitter probeert een Vivaldi-coalitie op de been te brengen, al wil CD&V-voorzitter Joachim Coens liever horen van 'Avanti'. In dat scenario komt ook cdH erbij, zodat vier politieke families vertegenwoordigd zijn: socialisten, liberalen, christendemocraten en groenen. Coens kreeg het voor elkaar dat cdH-voorzitter Maxime Prévot vrijdagmiddag effectief aanschoof voor een overleg met acht partijen. Maar garanties zijn er niet. De Franstalige liberalen willen de humanisten er niet bij.

Op een doorbraak blijft het dan ook wachten. Vooral omdat er nog stevig wordt gebakkeleid. Over wie de leiding krijgt in de volgende fase van de formatie en dus op weg is naar het premierschap. Maar vooral over enkele inhoudelijke breekpunten. Met name de kernuitstap en abortus.

Kernuitstap

Ecolo wil een concrete timing voor de kernuitstap, maar vooral de liberalen willen twee kerncentrales langer openhouden.

De Franstalige groenen van Ecolo willen een concrete timing voor de kernuitstap, maar vooral de liberalen willen twee kerncentrales langer openhouden, omdat ze vrezen voor de bevoorradingszekerheid. Over abortus stelt Joachim Coens zich hard op: hij wil het dossier over de verlenging van de abortustermijn helemaal van tafel, terwijl alle andere partijen het voorbereidende werk in het parlement niet willen weggooien. 'Een compromis is mogelijk', valt bij meerdere partijen te horen. Maar ook daar stellen Ecolo en MR zich hard op.

We zijn de fuik van paars-groen ingevaren zonder de garantie ook maar één breekpunt binnen te halen.

Coens zit in een lastig parket. Na zijn 'Avanti-bocht' is in CD&V de spanning te snijden. Veel mandatarissen zijn opgelucht dat hij eindelijk een keuze lijkt te hebben gemaakt, maar er is ook veel vrees voor een ongelukkige afloop. 'Zijn communicatie in 'Terzake' was gebalanceerd. Maar door Avanti te lanceren, heeft hij de indruk gewekt dat het licht op groen staat, terwijl de gesprekken nog bezig zijn', zegt een topper. Een andere hoge bron stelt het scherper. 'We zijn de fuik van paars-groen ingevaren zonder de garantie ook maar één breekpunt binnen te halen.'