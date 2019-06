BBI mocht al 3.600 keer bankrekeningen inkijken

Sinds het bankgeheim in 2011 is versoepeld, heeft de Bijzondere Belastinginspectie al meer dan 3.600 keer groen licht gegeven om iemands bankrekeningen in te kijken.

Begin 2011 bereikte de ontslagnemende regering-Leterme II op de valreep een belangrijk akkoord om de belastingfraude te bestrijden. De toenmalige regeringspartijen Open VLD, CD&V, PS, cdH en MR waren het eens geraakt om het bankgeheim te versoepelen, zodat de fiscus gemakkelijker rekeningen kon inkijken. De nieuwe regels werden op 1 juli 2011 van kracht.

Sinds 2011 heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), die de grotere fraudedossiers onderzoekt, al 3.613 keer gebruikgemaakt van dat wapen. Dat gebeurde 1.977 keer om de ontduiking van inkomstenbelastingen te onderzoeken en 1.636 keer in btw-dossiers.

De adviseurs-generaal van de BBI gaven vorig jaar minder machtigingen aan hun inspecteurs om rekeningen in te kijken. Dat gebeurde 368 keer, tegenover 546 keer in 2017 en 399 keer in 2016. De cijfers slaan op het aantal machtigingen per bank en per belastingplichtige. Omdat iemand meerdere rekeningen kan hebben bij dezelfde bank worden dus meer rekeningen ingekeken.

HSBC

In 2012 voerde de BBI het hoogste aantal bankonderzoeken uit (751), maar dat had vooral te maken met het dossier HSBC, waarbij tal van Belgen met een geheime rekening in Zwitserland waren betrapt. De BBI ging toen ook na wat in eigen land te vinden was op de bankrekeningen van die honderden belastingplichtigen.

De BBI kijkt dus niet steeds meer rekeningen in, maar het gebeurt nog altijd een stuk meer dan voor het bankgeheim werd versoepeld. In 2010 was bij de BBI nog maar sprake van 96 bankonderzoeken.

Sinds 2011 volstaat het dat de belastinginspecteurs een of meer aanwijzingen hebben van belastingontduiking of dat iemand rianter lijkt te leven dan zijn officiële inkomsten doen vermoeden. Dat laatste argument gebruikte de BBI eind 2011 om de rekeningen te kunnen inkijken van voormalig Europees commissaris Karel De Gucht (Open VLD).

Bankonderzoek

Bij de fiscus mogen nog andere diensten bankonderzoeken voeren. Bijvoorbeeld ook de afdeling Patrimoniumdocumentatie mag bankrekeningen inkijken om na te gaan of bij het aangeven van een nalatenschap geen bezittingen zijn verzwegen. Maar de BBI is wel de dienst die veruit het meest gebruikmaakt van de bevoegdheid bankonderzoeken te voeren.

Vorig jaar heeft de BBI 1.661 dossiers onderzocht. Dat ligt in lijn met de vorige jaren, met nog 1.352 dossiers in 2017.

Het resultaat dat de BBI vorig jaar boekte, ligt wel behoorlijk lager dan in 2017. De inspecteurs hebben voor 1,009 miljard euro aan extra belastingen en sancties opgelegd. Dat was in 2017 nog 2,125 miljard euro en in 2016 nog 1,718 miljard euro. Alleen in 2015 viel het resultaat nog lager uit met 969.000 euro.

Een echte verklaring voor het lagere aantal bankonderzoeken en de mindere resultaten geeft de BBI niet. Traditioneel luidt het dat die cijfers nu eenmaal afhangen van de dossiers die opduiken.