Baas Comité I waarschuwt voor extreemrechts in staat

In verschillende lagen van de staat bestaat de wil om bepaalde extremistische bewegingen, met name extreemrechts, te bevoordelen. Dat zegt Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I naar aanleiding van de zaak rond Jürgen Conings.

Lipszyc heeft heel wat vragen bij de manier waarop het dossier rond de extremistische militair Jürgen Conings is aangepakt. Dat zegt de baas van het Comité I - dat toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten - in een interview met het magazine Wilfried. Hij noemt niemand bij naam, maar vraagt zich af of het voor sommigen niet goed uitkwam dat de militair niet werd gevonden.

Jürgen Conings, een korporaal met extreemrechtse ideeën die een tijdlang lid was van het Vlaams Belang, verdween op 17 mei nadat hij zwaar wapentuig had gestolen uit de kazerne in Leopoldsburg. Daarna werd een brief gevonden waarin hij de regering, zijn werkgever en viroloog Marc Van Ranst bedreigde. Een maand na zijn verdwijning werd hij dood aangetroffen in een bos in Dilsen-Stokkem.

Mocht Jürgen Conings Mustapha hebben geheten, dan zouden de zaken anders gelopen zijn, denk ik. Serge Lipszyc Voorzitter Comité I

Volgens Lipszyc zijn er heel wat vragen te stellen bij het tijdsverloop in het dossier, maar ook bij de aanzienlijke middelen die de politie en het leger tevergeefs hadden ingezet om hem terug te vinden. Ondanks de manifeste aanwijzingen van de dreiging die van hem uitging, werd Conings niet opgepakt of vond bij hem geen huiszoeking plaats.

Inlichtingendienst

Lipszyc heeft ook een 'onaangenaam gevoel' bij de zoektocht naar de militair waaraan Defensie en de militaire inlichtingendienst ADIV actief deelnamen. 'Waren er geen mensen binnen de structuren van de staat zelf die er belang bij hadden dat men hem nooit zou terugvinden? Sindsdien gaat het dossier Conings niet vooruit, terwijl het zo belangrijk is.'