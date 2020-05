Bacquelaine over mijnwerkerspensioenen: 'Dit kan bijzonder schadelijk zijn'

De mijnwerkers stellen dat de manier waarop hun pensioen tot nog toe werd berekend niet overeenkomt met de beloftes die hen in de jaren 90 zijn gedaan. Er is discussie of dat al dan niet het geval is, maar toch wilde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) hen tegemoetkomen door de berekeningswijze voor de toekomst aan te passen. Het parlement heeft nu beslist ook het verleden mee in rekening te brengen. Aanvankelijk lag een plan om tafel om tot 30 jaar terug te gaan, maar dat werd beperkt tot de pensioenen van de voorbije tien jaar.