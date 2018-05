Bacquelaine pakt coalitiepartners in snelheid

De N-VA en Open VLD voelen zich gepakt door de snelheid waarmee minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de overheidsvakbonden een lijst van zware beroepen vastlegde.

De lijst van zware beroepen verhit de gemoederen in de federale regering.

Tot ieders verbazing communiceerden de christelijke bond ACV Openbare Diensten en de liberale VSOA woensdagavond dat er een akkoord was over zo’n lijst. Ze willen zowat alle ambtenaren die vandaag een gunstig pensioenregime hebben als zwaar beroep erkennen, waardoor zij ook in de toekomst vroeger met pensioen kunnen gaan.

Coalitiepartners verrast

‘Er is helemaal geen akkoord’, communiceerden de N-VA en Open VLD donderdagochtend. Ze waren verrast doordat in het overlegcomité, waar het overleg over de ambtenarenpensioenen woensdag plaatsvond en waar ze als meerderheidspartijen hun mannetje hebben zitten, met geen woord werd gerept over een lijst van zware beroepen. Het was pas in de achterkamers dat Bacquelaine het met de bonden op een akkoordje gooide.

Bacquelaine overtuigde de vakbonden ervan in te stemmen met de voorwaarden voor de erkenning van een zwaar beroep. Eerder had hij daarover al een akkoord gesloten met de bonden, maar dat werd door de regering aangescherpt. ACV Openbare Diensten en de VSOA wilden enkel met die wijzigingen instemmen als de Franstalige liberaal zijn fiat gaf voor een finale lijst van zware beroepen.

‘Dit is geen gemakkelijke operatie voor ons, want wij wilden drie keer zoveel beroepen laten erkennen’, zegt François Fernandez van de VSOA.

Bacquelaine koos voor de vlucht vooruit en krijgt daarbij de steun van premier Charles Michel en CD&V-vicepremier Kris Peeters. Voor de N-VA en Open VLD is de lijst evenwel veel te ruim. Ze vrezen dat zo de pensioenhervorming wordt uitgehold. ‘Uiteindelijk zal nauwelijks een ambtenaar langer werken. Dat kunnen wij echt niet aanvaarden.’

Perceptie keren

Met een ruime lijst van zware beroepen wil de MR, de partij van Bacquelaine en Michel, met de aankomende verkiezingen in het achterhoofd aantonen dat het wel meevalt met het sociale horrorbeleid, zoals de vakbonden het regeringsbeleid vaak neerzetten. Ze gokken erop dat de andere regeringspartijen om de sociale vrede te bewaren uiteindelijk hun verzet zullen staken. ‘En als ze dat niet doen, heeft Bacquelaine toch maar mooi alles gedaan om een oplossing te vinden’, klinkt het bij de Franstalige liberalen.

In één beweging hoopt Bacquelaine ook de onderhandelingen over de zware beroepen in de privésector uit het slop te halen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties slagen er voorlopig niet in tot een vergelijk te komen, maar door de toon te zetten voor de ambtenaren hoopt de minister van Pensioenen daar verandering in te brengen.

Kortere lijsten

De N-VA en Open VLD willen de lijst veel korter maken, zodat de budgettaire impact van de hervorming kleiner is.

Pas als er ook een vergelijk is tussen de bonden en werkgevers over de privésector willen de N-VA en Open VLD de lijsten goedkeuren. Maar zelfs dan zullen ze niet zomaar overstag gaan. De twee Vlaamse partijen willen de lijst veel korter maken, zodat de budgettaire impact van de hervorming kleiner is. ‘We laten ons niet onder druk zetten door Bacquelaine’, is te horen.