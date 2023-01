‘Ik ben niet zo pessimistisch over de impact van het Amerikaanse protectionisme op Antwerpen’, zegt Bart De Wever. ‘We hebben alle troeven om dé energiehaven te worden.’ Welke troeven zijn N-VA in 2024 nog in handen krijgt, is minder duidelijk. ‘Om de status quo te doorbreken moeten CD&V en Open VLD kopje-onder.’