Bart De Wever: 'Feest voor de krekel, ramp voor de mier'

De voorzitter van N-VA hanteerde in De Zevende Dag een minder forse taal, maar blijft snoeihard in zijn kritiek op de Vivaldi-regeringsplannen.

Bart De Wever, voorzitter van N-VA, kwam in Eén-programma 'De Zevende Dag' terug op de harde taal in het Vier-programma 'Gert late night' eerder in de week aan het adres van Open VLD. 'Dat was cafépraat in een cafécontext. De dag dat ik hier op dit platform cafépraat verkoop, is er een probleem.'

'Maar eerlijk gezegd: sorry, not sorry', vervolgde De Wever. 'Wat is wél nog verontwaardiging waard?', klonk het in een retorische vraag. En hij blijft hard voor de paarsgroene Vivaldi-coalitie die nu onder co-formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) in de steigers staat. 'We gaan nu een premier krijgen van de zevende partij van het land (De Wever doelt op De Croo, red.). Ik daag u uit om zo iets elders in Europa te vinden. Alleen Letland heb ik gevonden. Dat is toch geen democratie?'

De N-VA-topman ontkent met klem dat de deal die Vivaldi weer op rails zette minder links zou zijn dan het akkoord dat hijzelf in augustus met PS-voorzitter Paul Magnette op tafel had gelegd. 'Ja, daar stond een meerwaardebelasting in. Maar tegen een laag tarief, met als compensatie een lagere roerende voorheffing.'

Vlaams Belang houdt zondag aan de Heizel een protestactie tegen de Vivaldi-coalitie die in de steigers staat.

En wat met de begroting, het onderwerp dat de Vivaldi-onderhandelaars vandaag aansnijden? De Wever: 'Je kan niet met de PS en Ecolo een begrotingsregering maken. Daarom was ons plan om twee jaar lang een relancebeleid te voeren, ook al omdat in heel Europa de begrotingstellers stilgezet zijn. Maar daarna moet je de omslag maken. Dat deden wij met onze communautaire voorstellen. Daar is nu niets meer van terug te vinden.'

De Wever vreest dat de focus nu grotendeels op extra schulden zal liggen. En haalt er de fabel van La Fontaine bij over de nijvere mier en de potverterende krekel. 'Dit is het feest van de krekel en een ramp voor de mier. Of het nu belastingen of schulden zijn, de Vlaming zal uiteindelijk betalen met zijn spaargeld.'

Terwijl De Wever sprak startte op de Heizel een auto-actie van Vlaams Belang tegen Vivaldi (zie inzet). De Wever: 'Het is een kletteractie, maar Tom Van Grieken (Vlaams Belang-voorzitter, red.) heeft één zeer terecht argument: een regering zonder meerderheid in Vlaanderen is geen democratie.'

Je zal het kiessysteem moeten herzien vooraleer je het land kan herzien Bart De Wever N-VA-voorzitter

Toch herhaalt de N-VA-voorzitter zijn aversie voor de partij van Van Grieken. 'Ze zijn niet aantrekkelijk als partner. Ze blijven onder Van Grieken een extreemrechtse anti-vreemdelingenpartij die vooral extreem nuttig is voor de linkerzijde, want elke stem voor Vlaams Belang telt voor hen niet mee.'