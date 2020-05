Bart De Wever: 'Vivaldi is nu totaal ondenkbaar'

'We stevenen af op de zwaarste economische crisis in 100 jaar. Om dat aan te pakken is een federale regering nodig met draagvlak', zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Een Vivaldi-coalitie, zonder meerderheid aan Vlaamse kant, is volgens hem 'volstrekt ondenkbaar'.

CD&V-voorzitter Joachim Coens leek zondag in 'De zevende dag' duidelijk te maken dat wat hem betreft ook een federale regering mogelijk is zonder de N-VA. 'We moeten vooruit. Er is een sense of urgency.' Voor de coronacrisis toesloeg, bleef CD&V nochtans steevast op de lijn dat de twee grootste partijen - de N-VA en de PS - deel moeten uitmaken van een federale regering. Ook de nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maakte duidelijk 'geen exclusieven' te hebben.

In een interview op Radio 1 maakte de N-VA-voorzitter maandagochtend duidelijk dat hij zich verzet tegen een Vivaldi-coalitie van groenen, socialisten, liberalen en christendemocraten. 'We gaan naar de zwaarste economische crisis in 100 jaar. Ik hoop dat elke Vlaamse partijvoorzitter, ook de groene en de socialistische, beseft dat regeren zonder Vlaamse meerderheid volstrekt ondenkbaar is.'

Paars-geel

De Wever zegt bereid te zijn met de PS een paars-gele regering te vormen, zodat een regering kan worden gevormd met een meerderheid aan Vlaamse kant. 'Er moet een regering met een draagvlak komen.' Een regering die volgens hem de 'institutionele warboel, de democratische gespletenheid in ons land' moet aanpakken en een relancebeleid moet uitwerken.