Bart De Wever doet Charles Michel alweer pijn

Met zijn kritiek dat het de regering-Michel aan ‘dash’ ontbreekt, miskent Bart De Wever (N-VA) het regeringswerk. Premier Charles Michel (MR) is not amused.

De uitval van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat het de regering Michel aan dash ontbreekt, zette de Wetstraat afgelopen weekend in rep en roep. ‘De kritiek die mij het meest raakt, en die terecht is, is dat de dash (fut, red.) uit de ploeg verdwenen is’, klonk het vrijdag in ‘Terzake’. Op die manier sloeg De Wever een - naar eigen zeggen - collectief mea culpa.

De coalitiepartners van de N-VA waren er als de kippen bij om te reageren. ‘Een minder sterk momentje’, noemde vicepremier Kris Peeters (CD&V) het optreden van De Wever. ‘Hij heeft een dipje’, stelde Alexander De Croo (Open VLD). ‘Wij willen hem gerust mee op sleeptouw nemen’. Zo werden de stoelen razendsnel van plaats veranderd. Alsof het de N-VA zelf wat aan dash ontbreekt.

Verkiezingscongres

De boodschap van De Wever leek vooral bedoeld voor eigen gebruik. Zondag bliezen de Antwerpse N-VA’ers namelijk verzamelen voor een verkiezingscongres. De achterban van de N-VA is er gevoelig voor als duidelijk wordt dat de kracht van verandering niet brengt wat ervan verwacht werd.

Geen gebrek aan grote dossiers op de regeringstafel. Denk maar aan de beslissing over de zware beroepen, de uitvoering van het Energiepact en de beursgang van Belfius.

Van zijn ministers hoorde de voorzitter dan weer het gezucht dat de zaken weer geblokkeerd raken. Daarom wilde De Wever iedereen wakker schudden en aandringen om door te gaan met het regeringswerk, valt te horen bij de N-VA. ‘Misschien heeft hij gewoon de waarheid gezegd, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt’, zegt een hoge N-VA’er.

Dat er ondertussen weer druk gespeculeerd wordt dat de N-VA alsnog zou aansturen op vervroegde verkiezingen, lijkt bij de haren getrokken. Daar is rond Kerstmis wel even over nagedacht, net door de bezorgdheid dat de regering zou stilvallen omdat er verkiezingen eraan in aantocht zijn. Premier Charles Michel heeft toen heel duidelijk gemaakt dat er geen tweede regering-Michel kon komen mocht iemand Michel I vroegtijdig laten vallen.

Ontgoochelde premier

De premier neemt het De Wever dan ook andermaal niet in dank af dat hij de regering als een stilgevallen machine afschildert. Dat liet Michel merken door laconiek te reageren op het voluntarisme van De Wever. De Antwerpse burgemeester had gezegd dat ze hem altijd mochten komen halen om een regering te leiden die werk wil maken van een ‘confederale kanteling’. Niet zo snel, merkte Michel op.

De premier is vooral ontgoocheld dat De Wever het werk van de regering minimaliseert, terwijl die voordien CD&V nog verweet niet mee aan de kar te trekken en fier te zijn over de bereikte resultaten. Met het verlagen van de loonlasten en het wegwerken van de mismatch tussen werklozen en vacatures, kan de regering nochtans resultaten voorleggen die de achterban van de N-VA interesseren.

Er is onbegrip, want uitgerekend vrijdag bereikte de regering een delicaat principeakkoord over de sancties voor langdurig zieken.

Er liggen nog grote dossiers op de regeringstafel die de premier wil afronden, zoals de vastlegging van de lijst van zware beroepen. Werknemers met zo’n zwaar beroep kunnen sneller met pensioen. Ook wil Michel werk maken van de uitvoering van het Energiepact, dat onder meer de bouw van nieuwe gascentrales inhoudt. Zelfs over de beursgang van Belfius heeft de premier nog niet ontwapend, ook al is het dossier door CD&V gekoppeld aan een oplossing voor de Arco-coöperanten.

Begroting

Er kan nog een tandje worden bijgestoken als de begroting voor 2019 op de regeringstafel komt. Al ziet het er niet naar uit dat de N-VA in een verkiezingsjaar nog de forcing over besparingen in de sociale zekerheid zal voeren. Het begrotingstekort is een schoonheidsfoutje in het parcours, maar zoals De Wever eerder al aangaf, met een begroting in evenwicht win je geen verkiezingen.