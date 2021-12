Bart De Wever scherp voor Van der Straeten: 'Ze heeft Engie omgekocht'

N-VA-voorzitter heeft in De Ochtend op Radio 1 zware kritiek geuit op federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). 'Minister Van der Straeten heeft Engie omgekocht', zegt hij, verwijzend naar de subsidies voor de bouw van gascentrales.

Een brief van het energiebedrijf Engie vormt voor premier Alexander De Croo (Open VLD) een nieuw argument om aan te sturen op een volledige kernuitstap. De top van het bedrijf schrijft daarin dat het te laat is om de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 nog te verlengen.

Lees meer Engie slaat droom nucleaire verlenging aan diggelen

Maar N-VA-voorzitter Bart De Wever leest die brief heel anders. 'De brief zet de deur op een kier', aldus De Wever. Engie geeft in de brief aan dat de verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 is alleen mogelijk in een project van een levensduurverlenging van 10 tot 20 jaar. Bovendien zou de voorbereiding daarvan vijf jaar duren. De Wever vindt dat de Belgische regering het bedrijf tegemoet zou kunnen komen en die termijn verkorten. 'Dat is een kwestie van politieke wil.'

Subsidies

De Wever vermoedt dat de toon van de brief van Engie bewust negatief is, omdat het bedrijf kan rekenen op 200 miljoen euro subsidie voor de bouw en het beheer van nieuwe gascentrales. 'De essentiële vraag is: waar wordt Engie het rijkst van: de productie van goedkope kernenergie of subsidies tanken om gas te produceren? Die subsidies zijn voorwaardelijk aan stoppen met kernenergie. Tinne Van der Straeten heeft Engie omgekocht, ik heb er geen ander woord voor.'

Had N-VA de levensduur van de kerncentrales tijdens de vorige legislatuur niet zelf kunnen verlengen? Volgens De Wever niet. Hij zegt dat zijn partij in de vorige regering geen meerderheid vond om de kerncentrales langer open te houden. 'MR was toen voor de kernuitstap, Open VLD ook', zegt hij. 'Toen wij een regering wilden vormen was iedereen - ook CD&V - akkoord dat de kerncentrales open moesten blijven. Maar men is met de groenen in zee gegaan, om De Croo premier te maken.'

Vervanging