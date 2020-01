‘Bart heeft de ervaring die ik nog mis'...

Outsider Francesco Vanderjeugd waagt dan toch zijn kans niet in de voorzittersrace bij Open VLD. Hij zet mee de schouders onder de kandidatuur van Bart Tommelein, die sterker staat dan ooit. ‘Dit vergroot mijn kansen om voorzitter te worden’, klinkt het zelfverzekerd.

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, was ‘van zijn melk’ toen de jonge burgemeester van Staden, zijn poulain Francesco Vanderjeugd, enkele maanden geleden bekendmaakte dat hij een gooi wilde doen naar het voorzitterschap bij Open VLD. Van die plannen stapt Vanderjeugd nu af. Na wat contacten, en een duwtje in de rug van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem, hebben de twee West-Vlamingen beslist de krachten te bundelen en in een team naar de voorzittersverkiezingen te trekken.

Dat Vanderjeugd zich terugtrekt, versterkt de kandidatuur van Tommelein, omdat de stemmen uit West-Vlaanderen niet langer versnipperd raken. Ook Vanderjeugd heeft zijn rekening gemaakt: als running mate van Tommelein heeft hij meer kans om nationaal weer op het voorplan te komen bij de liberalen.

Bart Tommelein: ‘We vullen elkaar goed aan. De participatiegedachte van Francesco, het betrekken van de leden, charmeert mij. We zullen het op een andere manier moeten doen. De traditionele manier om aan politiek te doen loopt op haar einde.’

Francesco Vanderjeugd: ‘De leden voelen zich echt in de steek gelaten. Het is vijf voor twaalf. We moeten de basis mee hebben. We willen verder gaan op mijn bevraging bij de leden. Ik wil dat we weer een wervend verhaal hebben. Mijn grootste zorg is dat we als liberalen geen verhaal meer hebben tegen extremen, zowel links als rechts.’

Tommelein: ‘Voor alle duidelijkheid: ik vind wel dat we een sterk liberaal verhaal hebben. De vraag is alleen hoe we de mensen daarvan kunnen overtuigen.’

Vanderjeugd: ‘De partij moet een beetje beweging worden. We moeten de achterban soigneren.’

Wat is Francesco Vanderjeugd beloofd als Bart Tommelein voorzitter wordt?

Tommelein: ‘Ik ben kandidaat voor het voorzitterschap, Francesco is kandidaat voor het partijbestuur. Ik ben er zeker van dat Francesco een van de beste scores haalt bij de niet-parlementaire kandidaten, voor wie tien zitjes zijn voorbehouden. De voorzitter maakt de keuze met welke mensen uit het partijbestuur hij zich omringt. En ik zeg heel duidelijk dat Francesco daarin een belangrijke rol zal spelen als ik als voorzitter word verkozen’.

Vanderjeugd als speciaal gezant van de voorzitter, zoiets?

Tommelein: ‘Francesco is niet uit op een titel. Maar hij wil wel een rol spelen. Het was bijzonder jammer dat hij in mei niet meer verkozen is. In 2024 moet Francesco opnieuw in het parlement zitten. Hij zal zich ook specifiek bezighouden met de partijvernieuwing, ledenparticipatie en de partijorganisatie. Als wij een goudhaantje hebben in de provincie, moet dat ook zijn rol spelen in de partij. Het zullen de leden zijn die hem het mandaat geven.’

Als Vanderjeugd een goudhaantje is, moet hij dan niet gesteund worden als kandidaat-voorzitter?

Vanderjeugd: ‘We hebben daarover gepraat, maar Bart heeft de ervaring die ik nog mis. Als we samenwerken, is het logisch dat ik hem steun. Ik ga nog veel kunnen leren.’

Heeft Tommelein niet gewoon een concurrent voor het voorzitterschap in zijn achterzak gestoken? In de politiek zijn uw vrienden uw grootste vijanden.

Vanderjeugd: ‘Dat kan zijn, maar we kunnen toch beter samenwerken dan elk zijn eigen weg te gaan en misschien allebei met lege handen te eindigen.’

Tommelein: ‘Wie mij kent, weet dat ik het vertrouwen niet beschaam, ook al heb ik Francesco geen enkele belofte gedaan. Ik ben een teamspeler. En ik zal Francesco niet laten vallen. Ik denk dat hij me daarin vertrouwt. Veel mensen vonden ook dat we niet tegen elkaar moesten opkomen, want dan zouden we de krachten versnipperen. Veel West-Vlamingen zullen opgelucht zijn dat we samen opkomen. Misschien zijn anderen minder opgelucht.’

Handig gespeeld. Wie nog overweegt zich kandidaat te stellen zal nu wel twee keer nadenken.

Tommelein: ‘We vormen nu één ploeg. Is dat verkeerd? Nee toch.’

Verwacht u nog tegenkandidaten.

Tommelein: ‘Ja, naar goede liberale traditie. Ik voel ook geen enkele behoefte als enige kandidaat met een stalinistische score verkozen te worden. Het zou wel goed zijn dat er een duidelijk signaal komt. Met de hakken over de sloot verkozen worden, zoals in andere partijen is gebeurd, zou niet goed zijn.’

Is huidig voorzitter Gwendolyn Rutten nog kandidaat?

Tommelein: ‘Ik weet niet of ze een derde termijn ambieert. Dat is haar beslissing. Maar ik blijf erbij dat het geen goed idee is voor een derde termijn te gaan. Dat heb ik haar zelf ook al gezegd.’

Welke rol is nog weggelegd voor Rutten?

Tommelein: ‘Voor Gwendolyn zal altijd een rol in de partij zijn weggelegd. Ze is burgemeester van Aarschot en parlementslid. En ze is niet iemand die bij de pakken blijft zitten. Maar het is toch niet omdat je voorzitter bent geweest dat je automatisch beloond moet worden?’

Welke richting wilt u uit met Open VLD?

Vanderjeugd: ‘Sociaal-economisch moeten we rechtser worden, maar op vlak van mens en maatschappij zijn we een progressieve partij. Wat je sterk hoort bij de leden is dat dat het rechten-en-plichtenverhaal niet evenwichtig is. Dat willen we aanpakken.’

Tommelein: ‘Over veiligheid mogen we strakker zijn. We moeten lijnen trekken. Wie daar overgaat, krijgt lik op stuk. We voelen duidelijk dat dat een vraag is van onze achterban. Als liberalen zijn we ook sociaal voelend, maar het profitariaat moet eruit.’

Hoe moet het nu verder met de federale regeringsvorming? Is het wachten op de nieuwe voorzitter bij Open VLD?

Tommelein: ‘Helemaal niet. Mijn pronostiek is dat er tegen 22 februari een nieuwe regering is. Ik hou er dus rekening mee dat er een federale regering is alvorens er tegen eind maart een nieuwe voorzitter bij Open VLD is. We zitten in een overgangsperiode, maar er kunnen beslissingen worden genomen. Dat gebeurt in overleg binnen de partij, en mijn stem wordt daar ook gehoord.’

Bart Tommelein (57) zette zijn eerste stappen in de politiek bij Volksunie. In 2000 plukte Vlaams minister-president Patrick Dewael (Open VLD) hem weg bij AXA, om zijn raadgever en woordvoerder te worden. In 2014 werd hij staatssecretaris in de regering-Michel. Twee jaar later verhuisde hij naar de Vlaamse regering, waar hij viceminister-president werd. In 2019 werd hij burgemeester in Oostende. Francesco Vanderjeugd (31) raakte in 2006 op zijn 18de verkozen in de gemeenteraad van Staden. In 2013 werd hij op zijn 25ste de jongste burgemeester van België. Hij bleef tegelijk zijn kapsalon uitbaten. In 2014 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement. In 2019 stond hij vrijwillig zijn derde plaats op de West-Vlaamse lijst af aan Mercedes Van Volcem. Op de vierde plaats viel hij net buiten de prijzen.

Laat Open VLD de mogelijkheid open in een federale regering zonder de N-VA te stappen?

Tommelein: ‘Ik ben de eerste die, drie dagen na de verkiezingen, gezegd heeft dat onze voorkeur uitgaat naar een federale regering met een Vlaamse meerderheid. Dat is nog altijd mogelijk voor ons. Maar we kunnen geen rondjes blijven draaien. We moeten wel een regering hebben in dit land. Er zijn drie mogelijkheden: ofwel is de N-VA erbij, maar als dat niet kan, is ook een regering zonder de N-VA mogelijk. Ik sluit evenmin uit dat we voor de oppositie kiezen.’

Vanderjeugd: ‘De maandag na de verkiezingen heb ik op het partijbestuur al gezegd dat we een oppositiekuur niet mogen uitsluiten als er niet genoeg eten en drinken in zit voor ons. In de nota-Magnette zaten niet genoeg liberale accenten.’