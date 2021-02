Bazooka schiet relance nog niet op gang

In het ruime arsenaal aan wapens om de schok van de coronapandemie op de economie op te vangen, blijft de bankenbazooka in de kast staan. Dat bleek in mei vorig jaar al na de eerste golf. En dat is na bijsturingen eind vorig jaar waarbij de rentevoet werd opgetrokken nog altijd zo, leren cijfers waar De Standaard dinsdag over bericht.