Bedrijven kunnen coronaprik organiseren voor werknemers

Bedrijven in Vlaanderen kunnen op de werkvloer beginnen met het vaccineren van hun personeel. Vooral bedrijven in de Brusselse Rand met veel personeel uit Brussel zijn vragende partij.

De bedrijfsartsen krijgen uiterlijk vrijdagochtend toegang tot een nieuwe federale databank. Daarin kunnen ze checken hoe hoog de vaccinatiegraad is in alle bedrijven met minstens 50 werknemers. Een vergelijkbaar systeem bestaat nu al in de zorginstellingen. De personeelslijsten worden anoniem gekruist met de gegevens in de databank Vacinnet met daarin alle info over de prikstatus van burgers.

Voorwaarden

Intussen heeft ook Vlaanderen zijn deel van het werk gedaan. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en haar collega van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hebben vastgelegd onder welke voorwaarden het vaccineren mogelijk wordt in bedrijven. Dat kan alleen in bedrijven met minstens 100 personeelsleden, waar de totale vaccinatiegraad onder 70 procent ligt. Bedrijven die willen vaccineren, moeten dat vragen via de bedrijfsartsen, dat om de privacy van het personeel te garanderen.

100 Werknemers Het prikken is alleen mogelijk in bedrijven met minstens 100 personeelsleden, waar de totale vaccinatiegraad onder 70 procent ligt.

'Bedrijven kunnen in principe nu al contact opnemen met hun bedrijfsartsen. Maar als ondernemingen daarover eerst sociaal overleg willen organiseren, kan dat uiteraard', laat de woordvoerder van Beke weten.

Bij groen licht kunnen de bedrijfsartsen contact opnemen met het vaccinatiecentrum in de buurt. Ze kunnen ervoor kiezen zelf te prikken - met vaccins die ze uit de vaccinatiecentra krijgen - of dat over te laten aan de mobiele teams van de centra.

Financiering

Er is wel beslist dat de vaccincentra vanaf 15 oktober sluiten. De Vlaamse regering buigt zich vrijdag over de financiering van het restant van de prikcampagne. De bedoeling is de verdeling van vaccins via apotheken te organiseren. Daar kunnen mobiele teams hun vaccins dan ophalen. Er moet nog worden bekeken hoe dat voor de bedrijven het best verloopt eens de vaccinatiecentra dicht zijn.

In Vlaanderen gaat het om meer dan 2.000 bedrijven met minstens 100 werknemers. Beke en Crevits stellen in een persbericht dat de vaccinaties in de bedrijven deel uitmaken van het verder verhogen van de dam om zonder verregaande nieuwe vrijheidsbeperkingen te leven met het coronavirus.

Vaccineren via de bedrijven is daar volgens Beke een onderdeel van. Net als de coronapas op een aantal plaatsen en een derde prik voor de meest kwetsbaren dat zijn. 'Dat moet de werknemers extra bescherming bieden, zeker nu de mondkapjesplicht vanaf 1 oktober wegvalt in de meeste bedrijven', aldus Crevits.

Het vaccineren via de bedrijven moet de werknemers extra bescherming bieden, zeker nu de mondkapjesplicht vanaf 1 oktober wegvalt in de meeste bedrijven. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk

Ruim negen op de tien volwassen Vlamingen zijn geprikt. Dan lijken er toch nog maar weinig bedrijven te zijn met een vaccinatiegraad onder 70 procent. Bij Beke wordt toegegeven dat vooral Vlaamse bedrijven uit de Brusselse Rand vragende partij zijn.

Die bedrijven hebben veel personeel uit Brussel, waar de vaccinatiegraad onder volwassenen amper 64 procent is. Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wordt onder meer verwezen naar de winkelreus Delhaize met grote depots in Zellik. Concurrent Colruyt zit in Halle.