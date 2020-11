Bedrijven kunnen tot eind januari niet failliet gaan

Bedrijven die verplicht de deuren gesloten hebben, worden opnieuw tijdelijk beschermd tegen inbeslagnames en faillissementen. Tot eind januari komt er een moratorium op faillissementen, heeft de regering-De Croo beslist.

Als een Belgisch bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart voor de ondernemingsrechtbank. Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en zijn collega van Middenstand David Clarinval (MR) hebben beslist andermaal de pauzeknop in te drukken.

De regering-De Croo keurde vrijdag een nieuw moratorium op faillissementen goed voor bedrijven die verplicht de deuren sloten. Dat loopt tot 31 januari. De tekst gaat eerst naar de Raad van State, waarna hij in de Kamer wordt goedgekeurd.

Bij de eerste coronagolf in maart had de regering-Wilmès een moratorium op faillissementen ingevoerd, tot 17 juni. Nadien stelden de fiscus en de RSZ zich terughoudend op. Ze respecteerden de facto een moratorium, en luidden geen faillissementsprocedures in bij fiscale of sociale schulden.

Door opnieuw een moratorium op faillissementen in te voeren kunnen we veel van onze gezonde bedrijven in rustig vaarwater houden. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

'Elk faillissement is er een te veel. We zien dat de steunmaatregelen gezonde bedrijven geholpen hebben de eerste coronaschok door te komen. Door opnieuw een moratorium op faillissementen in te voeren kunnen we veel van onze gezonde bedrijven in rustig vaarwater houden, hun situatie goed opvolgen en gepaste maatregelen nemen als er knipperlichten afgaan', zegt Van Quickenborne.

Levensnoodzakelijk

De zelfstandigenorganisatie Unizo was vragende partij voor een moratorium omdat veel kmo's door hun reserves zitten en deze lockdown niet dreigen te overleven. 'Volgens ons is dat een levensnoodzakelijke maatregel', zegt Unizo-topman Danny Van Assche, 'Nu de crisis weer in alle hevigheid woedt, moeten we met alle middelen zien te voorkomen dat bedrijven die in maart financieel gezond waren alsnog overboord slaan.'

'We zijn tevreden dat het moratorium opnieuw wordt ingevoerd', zegt Lynn Jonckheere, juridisch adviseur bij Unizo. 'Als bedrijven nu failliet worden verklaard, kan dat een kettingreactie van faillissementen bij toeleveranciers veroorzaken'.

Als bedrijven nu failliet worden verklaard, kan dat een kettingreactie van faillissementen bij toeleveranciers veroorzaken. Lynn Jonckheere Juridisch adviseur Unizo

Unizo had het toepassingsgebied graag ruimer gezien, want het moratorium blijft beperkt tot bedrijven die verplicht de deuren sloten. 'We zouden een uitbreiding willen naar alle bedrijven die het moeilijk hebben in de coronacrisis en niet in staking van betaling waren op 18 maart', zegt Jonckheere.

Loonbeslag

De regering besliste daarnaast, op initiatief van Van Quickenborne, opnieuw een tijdelijke inperking in te voeren van beslagen. Die was er al van 20 mei tot 17 juni. Het voorkwam uitvoerend en bezwarend beslag onder derden, waaronder loonbeslag. Dat wordt nu hernomen.

'We willen onze economie en de burgers in deze tweede coronagolf wapenen tegen mogelijke faillissementen en financiële moeilijkheden door de coronacrisis', aldus Van Quickenborne. 'De huidige situatie is zeer precair, maar we zullen niemand achterlaten in deze moeilijke periode.'