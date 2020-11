Bedrijven verwachten 60.000 ontslagen volgend jaar

De Belgische bedrijven verwachten volgend jaar geen herstel. 60.000 jobs zouden verdwijnen en de omzet zou nog altijd 12 procent onder het normale niveau blijven, leert de maandelijkse enquête van de nationale bank.

De tweede golf van het coronavirus duwt ook België economisch weer kopje onder. En ook al is de klap de helft minder zwaar dan in het voorjaar, toch weegt hij op de vooruitzichten voor volgend jaar. Dat blijkt uit de vijftiende corona-enquête van de nationale bank.

Ondanks het goede nieuws uit de vaccinwereld - de enqûete werd vorige week afgenomen, toen de doorbraak bij Pfizer bekend werd - verwachten de Belgische bedrijven nog niet dat 2021 het jaar wordt waarin ze de coronacrisis kunnen doorspoelen.

Ze vrezen dat 60.000 mensen hun job zullen verliezen, wat vier keer zoveel is als de ramingen in oktober. Dit jaar zouden 84.000 banen verdwijnen. Ook de investeringsvooruitzichten worden slechter. De omzet zou in 2021 nog altijd 12 procent onder het normale peil blijven. In Vlaanderen vrezen ook meer bedrijven dat ze over de kop kunnen gaan, als het moratorium op faillissementen eind januari afloopt.

E-commerce

Alsmaar meer bedrijven zetten de stap naar e-commerce. Vooral bij de winkels (voeding en niet-voeding), de horeca, financiën en verzekeringen groeit de e-commerce. Dat gebeurde in mindere mate ook in de landbouw, de industrie, het vastgoed en de communicatie. Volgens de Nationale Bank is dat een van de belangrijke structurele veranderingen die de pandemie in gang heeft gezet en die niet zal worden teruggedraaid.

November

De bedrijven zagen in november hun omzet 17 procent lager uitkomen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee verslechtert de situatie wat verder, na omzetdalingen van 13 procent in augustus en van 14 procent in september en oktober.

Het Brussels Gewest wordt harder getroffen dan de andere regio's en kleine bedrijven en zelfstandigen zien meer af dan grote ondernemingen.

Achter de gemiddeldes schuilen grote verschillen. Het Brussels Gewest wordt harder getroffen dan de andere regio's en kleine bedrijven en zelfstandigen zien meer af dan grote ondernemingen. De non-foodwinkels, die grotendeels op e-commerce zijn overgeschakeld, melden dat ze de helft minder omzet draaien dan een jaar geleden. De activiteiten in de sectoren kunst, amusement en recreatie liggen zo goed als stil.

De vastgoedsector ziet 37 procent minder verkopen. Dat heeft veel te maken met het verbod voor kandidaat-kopers om woningen te gaan bekijken. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maakte deze week duidelijk dat zoiets echt niet kan, nadat de vastgoedsector dacht een omweg gevonden te hebben.