Bedrijven vrezen einde ‘snelste systeem ter wereld' voor expats

Hoe werkt het?

Het systeem van arbeids- en verblijfskaarten is een erg complex kluwen.

Er zijn drie types arbeidskaart: A (die aan een concrete werkgever gekoppeld is), B (een algemene kaart die niet met een baan bij één bedrijf verbonden is) en C (voor studenten, vluchtelingen en asielzoekers).

Qua verblijf zijn er kaarten A, B, C, D, E en F. Die laatste twee hebben betrekking op EU-burgers en hun familie die bij ons komen wonen. C gaat dan weer vooral over tweede en derde generatie Marokkanen en Turken, nakomelingen van mijnwerkers, die hun buitenlandse nationaliteit hebben behouden en daarom toch nog een arbeidskaart van lange duur nodig hebben. Expats die hier een job komen doen, vragen vooral A- en B- bedrijfskaarten van tijdelijke duur aan.



Nationale lidstaten bepalen zelf hun beleid rond welke profielen ze willen toelaten om bij bedrijven te werken.

Er bestaat ook een Europese Blue Card, naar het model van de green card in de VS, die toegespitst is op erg specifieke hoogopgeleide profielen. Maar die is alleen in Duitsland een succes, omdat hun nationale systeem veel strenger is. Bij ons zijn er de voorbije jaren amper 125 Blue cards aangevraagd, terwijl honderdduizenden buitenlanders met een Belgische arbeidskaart werken. De reden: het Belgische model is eenvoudiger en gemakkelijker.