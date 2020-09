Begroting en premierschap laatste hordes voor Vivaldi

Formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) werken aan de landing van de federale onderhandelingen.

Voor de derde avond op rij staan de Vivaldi-partijen voor wat 'de cruciale nacht' in de regeringsonderhandelingen wordt genoemd. Naar alle verwachting gaan de socialisten, liberalen, groenen en CD&V tot de finish. 'De formateurs hebben een landingspiste in de maak', is bij een onderhandelaar te horen.

De zeven partijen zijn nog altijd bezig met de begroting, het sluitstuk van de onderhandelingen. Zoals De Tijd eerder al meldde, ligt een begrotingstabel van 11 miljard euro op tafel. Het gaat om een samenvatting van de wensenlijstjes van de verschillende partijen.

Wenslijsten reduceren

Formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) proberen die wensenlijst nu te reduceren: bepaalde maatregelen zullen het halen, andere zullen slechts deels of enkel tijdelijk worden doorgevoerd, nog andere worden geschrapt. De bedoeling is voor het nieuwe beleid financiering te vinden, zodat de impact op de begroting beperkt blijft. Het gaat dan ofwel over nieuwe inkomsten, ofwel over nieuwe belastingen.

Dinsdagvoormiddag was sprake van een vork van 2 à 6 miljard euro aan nieuw beleid. Open VLD en de MR zitten eerder onderaan die vork, om de kostprijs en het risico op nieuwe belastingen beperkt te houden. Het betekent dat zij voor de verhoging van de minimumpensioenen eerder op 1.500 euro bruto dan netto mikken.

Voor de socialisten mag het wat meer zijn: met het nieuwe beleid willen zij het verschil maken met de regering-Michel. Aan de verwezenlijkingen van die regering wordt bijna niet geraakt, maar met sociale accenten zoals het verhogen van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto of het optrekken van de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens kunnen de sp.a en de PS het verschil maken.

Een mogelijkheid om de factuur op de lange termijn beperkt te houden, is werken met tijdelijke maatregelen die deel uitmaken van een relanceplan. Denk aan het tijdelijk verlengen van de investeringsaftrek voor investerende kmo's of aan het bedrijven tijdelijk toestaan op een fiscaal gunstige manier hun reserves weer op te bouwen. Voor zulke tijdelijke maatregelen kan worden afgesproken dat er geen financiering tegenover moet staan.

Verdelen van de posten

Als de begrotingspuzzel eenmaal is gelegd, moet het volledige regeerakkoord nog eens worden nagelezen. Ook moet worden bepaald wie premier wordt. Daarbij lijkt het te gaan tussen formateurs De Croo en Magnette, waarbij die eerste de beste kaarten in handen lijkt te hebben. Vervolgens moeten ook de ministerposten nog worden verdeeld.