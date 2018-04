Begroting pas in 2020 in evenwicht

De federale regering wil pas in 2020 opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen. Dat zei minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vrijdag.

Ze deed dat nadat het kernkabinet zich had gebogen over een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Diezelfde Hoge Raad stelt eveneens een structureel evenwicht in 2020 voorop. De instantie schoof concreet twee scenario's naar voren - eind dit jaar bij de opmaak van de begroting 4,6 of 3,6 miljard euro besparen - maar in beide gevallen bepleit de Raad het uitstel van een evenwicht naar 2020.

De regering-Michel boog zich over dat rapport naar aanleiding van de opmaak van haar stabiliteitsprogramma voor de periode 2019-2021, dat op 30 april bij de Europese Commissie op tafel moet liggen. Daarin moet ons land aangeven hoe snel het de komende jaren wil besparen.

Over dat programma moet overleg volgen met de deelstaten, maar de federale regering legde vrijdag al haar traject vast. Wel moet er binnen het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen overeenstemming worden bereikt over de tekst die naar Europa wordt gestuurd.

'Deze regering heeft zich ertoe geëngageerd het budgettaire gezondmakingsbeleid te koppelen aan het economische herstel', motiveert minister Wilmès de beslissing. 'We merken dat dit werk zijn vruchten heeft afgeworpen. We hebben het tekort in drie jaar tijd door drie gedeeld en tegelijk een hoop jobs gecreëerd.'

Ze bevestigt dat de regering parallel op beide sporen wil voortwerken. 'Dat is ook de reden waarom, overeenkomstig de aanbevelingen van de HRF, het bereiken van het doel van het structureel evenwicht tegen 2020 zal worden bepaald. Het geheel van deze beslissingen moet zich verder inschrijven in een voortdurende en constructieve dialoog met de Europese Commissie', luidt het.

Opkuisen

De Tijd maakte vrijdag al melding van het opnieuw opschuiven van de begrotingsdoelstelling. Bij de start van het kabinet-Michel in 2014 was het de bedoeling in 2018 opnieuw een begroting in evenwicht af te leveren. Onder meer de N-VA maakte van het opkuisen van de overheidsfinanciën een speerpunt van de coalitie.

De regering kon profiteren van de aantrekkende economie, maar er diende ook extra geld te worden vrijgemaakt voor onder meer de strijd tegen terreur.

Intussen werd de deadline al opgeschoven naar 2019. Dat het nu 2020 wordt is dus het derde uitstel. Dat heeft concreet tot gevolg dat een volgende regering de overheidsfinanciën uit de rode cijfers moet halen en zo het aangroeien van de hoge overheidsschuld moet tegengaan.

De achterliggende redenering van de regering luidt dat ze de economische groei niet wil fnuiken door te stringent besparingswerk. Bovendien is het de ambitie van premier Charles Michel het investeringspeil in ons land op te krikken, wat een impact heeft op de uitgaven.