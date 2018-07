Begroting: rekenen op meevallers en terugverdieneffecten

Bij een begrotingsoverleg bikkelen de topministers dikwijls tot het allerlaatste moment over deze of gene maatregel. Dat deze keer de begroting zowat het eerste was waarover de federale vicepremiers een akkoord hadden, is dan ook veelzeggend. Hoewel iedereen in de regering spreekt over een ‘serieuze oefening’, leert de begrotingstabel die De Tijd kon inkijken dat de regering-Michel vooral rekent op een reeks meevallers en terugverdieneffecten.