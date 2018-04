Begrotingsevenwicht opnieuw uitgesteld

Het ziet ernaar uit dat de regering-Michel de doelstelling om de begroting in evenwicht te brengen opnieuw met minstens een jaar zal uitstellen. Het wordt 2020 of later. Dat betekent dat een volgende regering de overheidsfinanciën uit het rood moet halen.

Premier Charles Michel (MR) en co. moeten tegen eind deze maand het stabiliteitsprogramma indienen bij Europa. Daarin moet de regering aangeven hoe snel ze de komende jaren wil besparen. Vandaag buigt het kernkabinet er zich de eerste keer over, maar een beslissing wordt nog niet verwacht. Wel is het zeker dat de huidige doelstelling, een begrotingsevenwicht in 2019, minstens een jaar opschuift.

Dat zou al de derde keer zijn dat het evenwicht wordt uitgesteld. Bij het begin van de regeerperiode sprak de regering af de begroting in 2018 in evenwicht te brengen. Later schoof dat op naar 2019.

De regering baseert zich voor de opstelling van het stabiliteitsprogramma op een advies van de Hoge Raad van Financiën. Die stelt twee scenario’s voor. In beide gevallen wordt het evenwicht uitgesteld tot 2020. In het eerste scenario moet de regering eind dit jaar bij de opmaak van de begroting 4,6 miljard euro besparen, in het tweede 3,6 miljard.

Meestal volgt de regering het advies van de Hoge Raad van Financiën. Maar in regeringskringen is te horen dat beide scenario’s onrealistisch zijn. Op enkele maanden voor de nationale verkiezingen een paar miljard besparen is niet realistisch, klinkt het

Daarom wordt gedacht aan creatieve oplossingen. Een ervan is aan Europa te vragen om 0,5 procent van het bruto binnenlands product minder te besparen, omdat de regering kan aantonen dat ze de afgelopen jaren voldoende heeft hervormd.

Een andere mogelijkheid is de doelstelling van een begrotingsevenwicht los te laten en de langetermijndoelstelling te zetten op een tekort van 0,5 procent van het bbp. Maar volgens bronnen is de N-VA er niet voor te vinden het begrotingsevenwicht los te laten.

Nog een optie die wordt bekeken is Europa te vragen of de regering in de begroting ruimte mag creëren voor overheidsinvesteringen. Die zitten op een erg laag pitje. En premier Charles Michel (MR) wil daar iets aan doen.