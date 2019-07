Begrotingstekort 2019 dubbel zo groot als gedacht

Het begrotingstekort voor 2019 loopt op tot bijna 7 miljard euro. Daarmee is het tekort maar liefst 3,8 miljard euro groter dan aanvankelijk begroot.

De regering-Michel en de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering varen al maanden blind over de begroting van 2019. Er werd geen begrotingscontrole gehouden, waardoor er geen geactualiseerde cijfers ter beschikking waren.

De ambtenaren van het Monitoringcomité hebben nu toch een raming van evolutie van de begroting klaar. Daaruit blijkt dat het tekort is opgelopen tot bijna 7 miljard euro. Dat is 3,8 miljard meer dan aanvankelijk begroot, schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie.

De regering-Michel hoopte dit jaar uit te komen op een begrotingstekort van 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zoals dat met de Europese Commissie was overeengekomen. Volgens het Monitoringcomité zal het tekort evenwel eindigen op 1,5 procent van het bbp.

De Croo wijst naar val regering

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wijst naar de val van de regering-Michel als belangrijkste reden voor het slechte resultaat. De N-VA verdween uit de federale regering na alle heisa rond het migratiepact. 'Deze regering beschikt niet over een meerderheid in de Kamer. We konden de begroting helaas niet bijsturen.'