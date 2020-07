Begrotingstekort diept uit tot 53 miljard euro

Het nieuwste cijfer komt van het Monitoringcomité, een groep topambtenaren die de ramingen voor de begrotingen opmaakt. Op basis van die cijfers neemt de regering vervolgens de politieke beslissingen over besparingen of belastingen. Federaal minister David Clarinval (MR) maakte de cijfers vrijdag bekend.

Belastinginkomsten omlaag, uitgaven omhoog

Dat het budget ontspoort, komt omdat de inkomsten van de overheid stil vallen en de uitgaven in de sociale zekerheid exploderen. De belastinginkomsten krimpen dit jaar met 15 miljard euro, omdat gezinnen minder consumeren en hun inkomen licht zien dalen. Volgens het monitoringcomité zakt het bbp dit jaar met 10,5 procent. Ook de deelstaten gaan voor 12,5 miljard euro in het rood.

In de vooruitzichten is geen rekening gehouden met een Europees relanceplan of met bijkomende regeringsmaatregelen. Er is evenmin rekening gehouden met de kans dat een tweede lockdown nodig wordt.

Begrotingsput verdwijnt niet

Toch blijkt zelfs in dat scenario dat de schade aan de overheidsfinanciën niet vanzelf zal verdwijnen zodra het virus weg is. Het gat van 53 miljard slinkt volgend jaar naar verwachting naar 31 miljard euro en in 2022 naar 26 miljard euro. Zonder bijkomende ingrepen blijft het begrotingstekort dus nog altijd makkelijk rond de zes procent van het bbp hangen, twee keer de norm die met de andere eurolanden is afgesproken in het Verdrag van Maastricht.