Begrotingstekort dubbel zo groot als gedacht

De Belgische begroting is vorig jaar geëindigd met een tekort van 1,85 procent van het bruto binnenlands product of bijna 9 miljard euro. Dat vernam De Tijd. Het is dubbel zo groot als de raming van de regering-Michel.

Het begrotingstekort in 2019 is met 9 miljard euro bijna drie keer zo groot als in 2018, toen het tekort was teruggelopen tot 0,7 procent. Dat is vooral het gevolg van tegenvallende fiscale ontvangsten. De belastingontvangsten kwamen ruim 3 miljard euro lager uit dan de regering-Michel eind 2018 bij de begrotingsopmaak voor 2019 raamde. Toen ging de regering-Michel ervan uit dat de begroting in 2019 zou eindigen met een tekort van 0,9 procent of 4,3 miljard euro. Het tekort is evenwel dubbel zo groot als gedacht.