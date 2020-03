Begrotingstekort duikt naar meer dan 30 miljard

Een containerterminal in de haven van Antwerpen, draaischijf van de Belgische economie.

De coronacrisis doet het tekort op de Belgische begroting exploderen tot 7 procent van het bruto binnenlands product.

De schok waarmee de uitbraak van het coronavirus de Belgische economie tot stilstand brengt, duwt de Belgische overheidsfinanciën diep in het rood. Terwijl tot nu werd aangenomen dat het begrotingstekort met 3 procentpunt van het bruto binnenlands product (bbp) zou uitdiepen, wordt dat nu zeker 5 procentpunt. Dat zeggen bronnen rond de Nationale Bank.

Voor de coronacrisis stevende de Belgische begroting af op een tekort van 2 procent van het bbp dit jaar. Dat dreigt dus 7 procent en meer te worden.

Economische werkloosheid

Slechts een klein deel daarvan komt door de uitgaven die de federale overheid en de deelstaten rechtstreeks doen om de crisis in te dijken. Die worden geraamd op 0,6 procent van het bbp, of 2,9 miljard euro. Daarvan is 1,8 miljard voor de federale regering en de sociale zekerheid en 1,1 miljard voor de deelstaten. Het gaat bijvoorbeeld om de beslissing om de tarieven op te trekken voor de uitkeringen voor economische werkloosheid.

Wat niet in die 2,9 miljard euro zit, zijn de beslissingen om de betaling van belastingen uit te stellen. Die leiden in principe niet tot inkomstenverlies. Wat er evenmin in zit, is het garantiefonds van 50 miljard euro voor bedrijfskredieten. Dat leidt pas tot kosten als leningen niet worden afgelost en de overheid - na de eerste verliezen die de banken dragen - tussenkomt.

Recessie

Maar vooral: wat niet in die 2,9 miljard euro zit maar wel degelijk weegt op de begroting is de impact van de recessie op de overheidsfinanciën. Een krimpende economie doet via uitkeringen de uitgaven toenemen en doet de belastinginkomsten dalen.