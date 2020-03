Begrotingstekort explodeert door corona

De regering-Wilmès zet alle middelen in om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Daardoor kan het begrotingstekort oplopen tot ruim 23 miljard euro.

Premier Sophie Wilmès gaf donderdag een uitgebreid overzicht van de maatregelen die de regering in stelling brengt. Begrotingsminister David Clarinval (MR) liet verstaan dat de ingrepen die nu al beslist zijn de begroting van dit jaar 8 tot 10 miljard euro kosten. Dat bedrag komt boven op het bestaande begrotingstekort, dat voor de coronacrisis geraamd werd op 13 miljard euro. Als daar 10 miljard euro bij komt, loopt het tekort op tot 23 miljard euro of bijna 5 procent van het bruto binnenlands product.

Dat is een stuk hoger dan de 3 procentnorm die Europa oplegt. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet evenwel verstaan dat Europa een oogje zal dichtknijpen. ‘We activeren de algemene ontsnappingsclausule. Dat betekent dat de nationale regeringen zoveel geld als nodig is in de economie kunnen pompen. We versoepelen de begrotingsregels om hen daartoe in staat te stellen.’

De meeste maatregelen zijn eenmalig. Die doen het structurele begrotingstekort – dat losstaat van de evolutie van de conjunctuur en eenmalige maatregelen – normaal niet al te veel oplopen. Het structurele tekort werd recent nog geraamd op 2,9 procent of zo’n 14 miljard euro.

Uitkering

De belangrijkste kost voor de begroting zijn de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid. Door de maatregelen tegen het coronavirus is de economie grotendeels stilgevallen. Veel bedrijven doen daarom een beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid, waardoor ze hun werknemers geen loon meer moeten betalen. Die vallen terug op een uitkering.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) verwacht dat binnenkort 1 miljoen werknemers tijdelijk werkloos zijn. De kost voor de tijdelijk werklozen kan oplopen tot 1,5 miljard euro. Wie tijdelijk werkloos wordt door het coronavirus heeft recht op 70 procent van zijn jongste loon. De uitkering is begrensd op ruim 1.920 euro bruto. Om de koopkracht van de werknemers te beschermen, legt de federale regering daar een premie van 150 euro per maand bovenop.

Ook voor zelfstandigen wordt ruim 1 miljard euro uitgetrokken. Zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten als gevolg van het coronavirus, krijgen een volledige maand overbruggingsrecht. Dat bedrag loopt op tot maximaal 1.614,10 euro. Het gaat om zelfstandigen die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, en dat voor minstens zeven opeenvolgende dagen. De regeling is al zeker van toepassing voor de maanden maart en april. Na de coronacrisis wordt opnieuw overgeschakeld op de normale regels, al wordt ook daar bijgestuurd. Zo wordt het mogelijk overbruggingsrecht aan te vragen voor kortere periodes dan een maand. Tot nog toe was een maand de minimumperiode.

Uitstel

Voorts krijgen bedrijven en zelfstandigen uitstel van twee maanden voor de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. Daardoor loopt de schatkist 4,5 miljard euro aan inkomsten mis. In principe is dat tijdelijk, maar de vraag is of die bedrijven dat geld ooit zullen kunnen betalen. ‘Ik betwijfel of dat geld ooit kan worden gerecupereerd’, zegt een begrotingsexpert. In de recent gestemde noodbegroting is ook 1 miljard voorzien voor de strijd tegen corona.

Wat nog niet in rekening is gebracht, zijn eventuele tussenkomsten voor bedrijven die hun lening niet meer kunnen afbetalen. De Nationale Bank is bereid zo’n 20 miljard euro te waarborgen van de nieuwe leningen van bedrijven die gezond waren voor de crisis.