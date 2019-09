Begrotingstekort loopt op tot 12 miljard

Het begrotingstekort loopt tegen het einde van de regeerperiode in 2024 op tot 11,8 miljard euro. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het monitoringcomité dat De Tijd kon inkijken.

Het structurele begrotingstekort, dat de beste graadmeter is voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen het einde van de nieuwe regeerperiode in 2024 op tot 11,38 miljard euro of 2,12 procent. Dat komt overeen met het alarmerende beeld dat de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) vorige week hadden geschetst.