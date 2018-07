Begrotingswaakhond komt in opstand tegen regering

Het Monitoringcomité suggereert dat de regering te optimistisch is over de begroting.

De leden van het Monitoringcomité, de begrotingswaakhond, protesteren tegen de manier waarop de regering-Michel de begroting heeft opgesteld. Uit zijn rapport, dat traditioneel het startschot geeft voor het begrotingsoverleg, blijkt dat de regering-Michel 2,6 miljard euro moet besparen om de begroting van 2019 op koers te houden voor een evenwicht in 2020. De begroting van dit jaar ligt 400 miljoen euro uit koers, de begroting van 2019 nog eens 2,3 miljard euro.

Op het eerste gezicht zijn de cijfers beter dan verwacht. Op basis van cijfers van het Planbureau had De Tijd geschat dat de regering op zoek moest naar 3,7 miljard euro. ‘De geschatte inspanning door het Monitoringcomité komt overeen met het geplande traject en zoals in 2017 aangekondigd door de regering in haar meerjarenbegrotingen’, reageert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

Het Monitoringcomité wijst er evenwel op dat de regering uitgaat van veronderstellingen over de voorafbetalingen van belastingen en de taxshift waarvan niet zeker is dat ze de Europese toets overleven. Als Europa op de rem staat, kan het bedrag dat moet worden gezocht verdubbelen.

Er is ook discussie over de besparingen in de gezondheidszorg. Volgens minister Maggie De Block (Open VLD) moet nog 300 miljoen euro bij de 2,6 miljard euro worden geteld door de extra uitgaven voor dure kankermedicijnen.

Volgens de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn die levensreddend. Ze wil die uitgaven daarom niet elders in het zorgbudget compenseren. De rest van de regering wilde niet op de eis van de Block ingaan.

Druk

Om al die redenen suggereren de leden van het Monitoringcomité dat de regering de voorzitter van de begrotingswaakhond onder druk heeft gezet om het rapport zo op te stellen dat de besparingsoefening zo beperkt mogelijk is.

‘De voorzitter heeft ondanks het aandringen van leden van het comité geopteerd voor deze presentatie (2,6 miljard euro, red.), eerder dan de opgesomde elementen aan de raming van de te leveren inspanningen toe te voegen. Deze leden kunnen het verslag op dit punt niet onderschrijven’, staat te lezen in het rapport.

Voor het eerst komt het Monitoringcomité zo openlijk in opstand. Het begrotingsdossier - de regering-Michel had aanvankelijk beloofd de begroting op orde te zetten - dreigt te ontploffen in het gezicht van de meerderheidspartijen. De vraag is hoe serieus de regering-Michel nog met de begrotingsopmaak van 2019 omspringt. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in aantocht vinden sommigen dat geen moeilijke maatregelen meer hoeven te worden genomen om de kiezer te sparen.