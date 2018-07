Begrotingswaakhond moet parlement uitleg geven over kritiek op regering

Het parlement hoort volgende week de leden van het Monitoringcomité, de begrotingswaakhond, over zijn kritiek op de manier waarop de regering-Michel de begroting heeft opgesteld.

Het Monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, bracht gisteren zijn traditionele rapport uit voor de regering in begrotingsconclaaf gaat. Alleen staat er deze keer een opmerkelijke passage in. De leden van het Monitoringcomité suggereren dat de regering de voorzitter van de begrotingswaakhond onder druk heeft gezet om het rapport zo op te stellen dat de besparingsoefening zo beperkt mogelijk is.

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) stelde tijdens het vragenuurtje in de Kamer dat het proces normaal en zoals gebruikelijk is verlopen. 'Er zijn traditioneel contacten tussen een minister en zijn of haar administratie in het kader van de voorbereiding op een rapport. Het Monitoringcomité hanteert vaak erg hoge hypotheses, waarvan ik er een aantal niet onderschrijf.'

Het antwoord van minister Wilmès kon het parlement niet geruststellen. Kristof Calvo (Groen) had het over een 'gecensureerde versie' en een 'optimistische visie die zou zijn opgedrongen door de regering'. 'In plaats van het parlement gerust te stellen over de onafhankelijkheid van het Monitoringcomité, valt u het aan op zijn werk', reageerde Calvo.

'De regering is diep gezakt als ze op die manier het begrotingswerk probeert te manipuleren', sprak Peter Vanvelthoven (sp.a).

Forse taal meerderheid

Maar ook op de meerderheidsbanken klonk forse taal. Griet Smaers (CD&V) vindt dat het Monitoringcomité transparant en optimaal zijn werk moet kunnen doen. 'Ik hoop dat de regering dat in de toekomst zal toelaten', zei de CD&V'ster.

Haar Open VLD-collega Luk Van Biesen ging nog een stap verder. 'Tussenkomen op een ogenblik dat het Monitoringcomité zijn cijfers moet afleveren, is fundamenteel niet correct. Ik vraag dat er geen inmenging meer komt zoals nu gebeurd is'.

