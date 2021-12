Het belastbaar voordeel van bedrijfswagens stijgt zo’n 10 procent. De reden is de daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van diesel- en benzinewagens.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend.

Een belangrijk onderdeel in de berekeningsformule is de CO2-coëfficiënt. Die wordt verkregen door de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van de nieuwe ingeschreven wagens.

‘Tussen begin oktober 2020 en eind september 2021 is de gemiddelde uitstoot van diesel- en benzinewagens ruim 10 procent gedaald. Dat vertaalt zich in een gelijkaardige stijging van het belastbaar voordeel’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘De vergroening van het wagenpark versnelt. Vorig jaar daalde de gemiddelde uitstoot met zo'n 8 procent.’ In 2019 en 2020 werd het wagenpark nog vuiler.

Voor benzine-, lpg- of aardgaswagens gaat de standaarduitstoot van 102 naar 91 gram per kilometer. Voor dieselwagens is er een daling van 84 naar 75 gram per kilometer. Die waarden worden gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard vanaf 1 januari 2022.

Belastbaar voordeel

Hoeveel het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen stijgt, hangt af van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde. Voor een dieselwagen met een cataloguswaarde van 45.000 euro en een CO2-uitstoot van 109 gram stijgt het jaarlijks belastbaar voordeel in 2022 met 11,2 procent, van 3.086 naar 3.433 euro. Voor een benzinewagen met een cataloguswaarde van 50.000 euro en een CO2-uitstoot van 129 gram is er een stijging met 13,4 procent, van 3.514 naar 3.986 euro.

Op het belastbaar voordeel betaalt de bestuurder tot 50 procent belastingen. Als het belastbaar voordeel met 500 euro per jaar toeneemt, zal de bestuurder in theorie zowat 250 euro per jaar meer belastingen betalen. ‘Maar ook de leeftijd van het voertuig speelt een rol. Voor elk jaar na de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde in de berekeningsformule met 6 procent’, zegt Wellens. Het voordeel kan maximaal met 30 procent dalen, wat bereikt wordt als de wagen zes jaar oud is.

Elektrisch

Voor de bestuurders van een puur elektrische bedrijfswagen verandert niet zo veel. ‘Elektrische auto’s hebben geen CO2-uitstoot. Het minimale belastbaar voordeel dat voor veel elektrische wagens geldt, stijgt wel licht. Dat minimum lag voor het inkomstenjaar 2021 op 1.370 euro. Volgend jaar zal het door de indexatie rond 1.400 euro uitkomen’, zegt Wellens. Voor hybride wagens wordt het belastbaar voordeel ook berekend op basis van de formule.

