Belastingaangifte indienen kan vanaf vandaag

Vanaf vandaag kan u uw jaarlijkse belastingaangifte elektronisch via MyMinfin (Tax-on-web) indienen. De grote cyberaanval van gisteren heeft aan de voorziene startdatum niets veranderd. De papieren belastingaangiftes worden in de loop van mei verstuurd.

Naar analogie met de voorbije jaren moet een papieren belastingaangifte op 30 juni bij de fiscus zijn. Voor een elektronische aangifte via MyMinfin hebt u de tijd tot 15 juli. Mandatarissen zoals boekhouders moeten de aangifte uiterlijk 21 oktober indienen.

Vooraf ingevulde aangifte

Na heel wat kritiek van onder andere de federale ombudsdienst gaat de fiscus dit jaar fijnmaziger te werk voor de voorstellen van vereenvoudigde aangiftes (VVA). ‘Om in 2021 zo volledig en correct mogelijke VVA’s te versturen en mensen meer zekerheid te bieden, zullen we dit jaar minder VVA’s versturen’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het gaat dit jaar om 3,75 miljoen belastingplichtigen of 170.000 minder dan vorig jaar.