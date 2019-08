Belastingcontroleurs overspoeld met gegevens uit buitenland

Onze fiscus heeft het afgelopen jaar bijna 2,8 miljoen inlichtingen gekregen over de bankrekeningen en andere inkomsten van Belgen in het buitenland. Dat is ruim twee keer meer dan de vorige jaren.

Er zijn nog weinig inkomsten in het buitenland die u kunt verbergen voor de Belgische belastingcontroleurs. Vorig jaar heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit ruim 2.789.000 inlichtingen gekregen uit het buitenland. Dat waren er de vorige jaren niet eens half zoveel, met 1,23 miljoen inlichtingen in 2017 en 1 miljoen in 2016.

Die tsunami aan inlichtingen uit het buitenland gaat zowel over buitenlandse bankrekeningen van Belgen als over buitenlandse salarissen en andere vergoedingen, inkomsten uit vastgoed, opbrengsten van levensverzekeringsproducten en andere inkomsten waarop hier belastingen moeten worden betaald. Onze fiscus krijgt de inlichtingen automatisch toegestuurd.

Uitwisseling

Een belangrijke reden voor de spectaculaire toename is de zogeheten ‘common reporting standard’ (CRS). Al in 2014 heeft België een internationaal akkoord ondertekend om de financiële gegevens van buitenlanders uit te wisselen met de landen waar ze belastingen moeten betalen. Van de 109 landen die deelnemen, is een deel al in 2017 gegevens beginnen uit te wisselen, zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. De rest volgde vorig jaar, waaronder Zwitserland, de Bahama’s, China en Hongkong.

Alle belastingplichtigen kunnen in hun dossier in MyMinfin zien welke documenten uit het buitenland we over hen hebben ontvangen. Francis Adyns Woordvoerder fiscus

De woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, benadrukt dat de miljoenen inlichtingen ook effectief worden gebruikt door de belastingadministratie. ‘De CRS-gegevens worden rechtstreeks in onze systemen ingeladen. Alle landen gebruiken daarvoor dezelfde, afgesproken formulieren. Alle belastingplichtigen kunnen in hun dossier in MyMinfin zien welke documenten uit het buitenland we over hen hebben ontvangen. Ze worden er meteen mee geconfronteerd.’

Onze fiscus mag niet prijsgeven uit welke landen de meeste inlichtingen zijn toegestuurd. De internationale afspraken verbieden dat. Onze fiscus heeft vorig jaar 2,3 miljoen inlichtingen over inkomsten van buitenlanders automatisch doorgestuurd naar andere landen. Ook dat zijn er een pak meer dan de 1,48 en 1,37 miljoen inlichtingen die Belgische fiscus in respectievelijk 2017 en 2016 heeft doorgestuurd.

HSBC

2,79 miljoen De fiscus kreeg vorig jaar 2,79 miljoen inlichtingen uit het buitenland, alleen al voor de onderzoeken naar ontdoken inkomstenbelastingen.

De dagen zijn voorbij dat onze fiscus vooral moest hopen op klokkenluiders die enkele duizenden buitenlandse bankrekeningen van Belgen lekten. Deze week nog maakte De Tijd bekend dat de bank HSBC bijna 300 miljoen euro aan het Brussels parket betaalt voor het helpen verbergen van miljarden euro’s zwart geld van Belgen.

Die recordschikking was te danken aan de ongeveer 3.000 Zwitserse HSBC-rekeningen die een ex-medewerker van de bank, Hervé Falciani, tien jaar geleden had gelekt. De fiscus heeft dankzij de gegevens van Falciani ook al een half miljard euro kunnen claimen bij de betrapte klanten van de bank.