Belastinginkomsten hoger dan verwacht

Premier Charles Michel (MR) wil tegen de nationale feestdag op 21 juli en het zomerreces een akkoord op zak hebben over de begroting 2019. De regering wacht nog op een rapport van het monitoringcomité, de club topambtenaren die de begroting opvolgt. De administratie is alle boordtabellen aan het verzamelen.

De federale overheidsdienst Financiën is klaar met zijn prognoses voor de belastinginkomsten 2018. Die zijn gebaseerd op de effectieve inkomsten in de eerste vijf maanden van dit jaar. De fiscus rekent op 119,91 miljard euro inkomsten, blijkt uit het interne document.

Dat is 327,7 miljoen euro meer dan voorzien bij de laatste controle in februari en zelfs 820 miljoen meer dan in het oorspronkelijke begrotingsdocument dat vorig jaar oktober is ingediend in de Kamer.