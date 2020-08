Belastingverlaging van 2 miljard euro lag op tafel

In het filmpje dat N-VA-voorzitter De Wever maandag postte op sociale media, zegt hij dat ervan overtuigd was dat een sterk regeerakkoord, met een belastingverlaging, mogelijk was. Op tafel lag een vermogenswinstbelasting, waarbij vooral de meerwaarden op aandelen werden belast. Met de opbrengst daarvan kon dan de roerende voorheffing worden verlaagd.