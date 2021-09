Belastingvoordeel voor tweede verblijven op de wip

De hypothecaire lening voor een tweede woning geeft vandaag recht op een belastingvoordeel. Maar in verschillende partijen staat de afschaffing op het lijstje van mogelijke maatregelen bij de komende begrotingsbesprekingen, zo bericht De Standaard.

Groen en Ecolo dienden in de lente al een wetsvoorstel in om vanaf 2022 komaf te maken met het voordeel.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil niet vooruitlopen op de begrotingsbesprekingen, maar heeft al te kennen gegeven dat het bestaan van dat voordeel moeilijk te verantwoorden is. 'Wij steunen de afschaffing', zegt zijn voorzitter Joachim Coens.

De afschaffing haalde het regeer­akkoord niet. Daarin verscheen wel het zinnetje dat 'geen nieuwe belastingen worden ingevoerd, behalve in het kader van budgettaire discussies'.

Hoge Raad van Financiën

De liberalen geven voorlopig geen commentaar. 'We gaan de begrotingsbesprekingen echt niet in de krant voeren', zegt Open VLD-voorzitter Egbert ­Lachaert in De Standaard.