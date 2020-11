Belastingvrij schenken via buitenlandse notaris niet meer mogelijk vanaf 15 december

Vanaf midden december sluit de kaasroute, waarbij Belgen roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een doorgaans Nederlandse schenkingsakte laten registreren om schenkbelasting in België te ontlopen.

Met ‘de kaasroute’ wordt verwezen naar de tussenkomst van een doorgaans Nederlandse notaris bij een schenking door Belgen. Een schenking van roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een buitenlandse schenkingsakte moet vandaag niet worden geregistreerd in België. Daardoor is in België geen schenkbelasting verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, moet die wel verplicht geregistreerd worden en is schenkbelasting verschuldigd.