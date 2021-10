Beleidsverklaring De Croo: 'Loswrikken wat lang onwrikbaar leek'

'Stap na stap beweging krijgen in dossiers die te lang hebben vastgezeten', zo vatte premier Alexander De Croo (Open VLD) in zijn beleidsverklaring voor de Kamer de ambitie van de Vivaldi-coalitie samen.

In zijn beleidsverklaring - die de titel mee kreeg: 'Nieuwe groei, hervormen en investeren' - blikte premier Alexander De Croo eerst terug op de coronacrisis. Meteen herinnerde hij eraan dat er volgend jaar bijkomend 1,2 miljard euro wordt geïnvesteerd in de zorg.

De Croo wees er nog op dat de coronacrisis overging in de grootste naoorlogse economische shock. Om die op te vangen, maakte de regering-De Croo 35 miljard euro vrij. En het heeft gewerkt, want ondertussen is er een ongezien economisch herstel.

'Toch komen er donkere wolken aandrijven. Bottlenecks in de wereldwijde leveringsketens, stijgende energieprijzen en in eigen land de verhitte arbeidsmarkt', zo gaf De Croo de uitdagingen mee. 'Het is nu het moment voor nieuwe investeringen, voor hervorming en vooral voor ambitie. Dat moet onze spirit zijn', klonk het.

Hij gaf mee dat er volgend jaar een budgettaire inspanning van 0,4 procent van het bbp op het programma staat. Daar komt nog eens voor 400 miljoen euro structureel nieuw beleid bovenop. 'Dat brengt de totale inspanning op 2,4 miljard euro'.

Arbeidsmarkt

Meteen wees hij erop dat het in het arbeidsmarktbeleid is dat de dingen die jaren vast zaten in beweging worden gebracht. 'Stap voor stap'. Hij wees erop dat de regering de arbeidsmobiliteit tussen het noorden en het zuiden van het land wil verhogen. 'De taalgrens mag geen werkgrens zijn'.

Daarnaast wees hij erop dat er soepeler regels komen voor e-commerce. Tegelijk zal de ontslagvergoeding worden ingezet om mensen op te leiden en te activeren. En de mogelijkheid wordt geboden om de werkweek 'vrijer te plannen'.

De Croo herinnerde er voorts aan dat de minimumlonen op 1 april zullen stijgen. En dat de crisisbijdrage van Jean-Luc Dehaene zal worden verlaagd.

Klimaat

De hervorming op de arbeidsmarkt gaan hand in hand met de geplande investeringen, zo ging de premier verder. Hij stond lang stil bij het klimaat. Hij herinnerde eraan dat er maar liefst 42 mensen zijn omgekomen bij de overstromingen in Wallonië. 'Onze uitstoot moet omlaag', was de conclusie die De Croo trok. 'Het is letterlijk een zaak van leven of dood'.

De premier wees op de rol die de technologie kan spelen, en hoe ons land daarin een voortrekkersrol kan spelen. 'De elektrische auto's van de toekomst worden hier bij ons, in België geproduceerd. Bij Volvo Car Gent en Audi Brussels'. 'Of kijk naar ArcelorMittal in de Gentse haven: 1,1 miljard aan investeringen in de productie van groen staal. Tegen 2030 35 procent minder CO2-uitstoot. De grootste klimaatinvestering ooit in ons land', zo applaudiseerde De Croo.

En de regering wil meteen verder inzetten op offshore energieproductie. 'We bouwen verder op dat succesverhaal, met een energie-eiland op zee en een verdubbeling van onze windenergiecapaciteit in de Noordzee om zo alle gezinnen in ons land van groene stroom te voorzien'. De premier kondigde ook nog een groot proefprojecdt met zonnepanelen op zee aan.

De Croo gaf tot slot nog mee dat de regering ook iets doet aan de problematiek van de hoge energieprijzen. Een sociaal tarief dat wordt verlengd, en een premie van 80 euro er bovenop. Vanaf 1 januari komt daar een energienorm bij, zo beloofde de premier. Zo'n energienorm moet voorkomen dat de energieprijzen in ons land sneller stijgen dan in de buurlanden, zoals dat ook geldt voor de loonnorm.

Applaus

De Croo oogste nog applaus toen hij erop wees dat de regering gaat voor '100 procent strafuitvoering'. 'Voor de eerste keer in meer dan twintig jaar zal iedereen die veroordeeld wordt die straf ook effectief moeten uitzitten'. Zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mag die pluim op zijn hoed steken.