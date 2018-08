Belfius 1 miljard euro minder waard

Door de wispelturige financiële markten is Belfius een miljard minder waard dan enkele maanden geleden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de banken die de beursgang van de staatsbank begeleiden, vernam De Tijd.

Belfius is volop bezig met de voorbereiding van een beursgang. De bank mikt op eind oktober of begin november, maar heeft daarvoor groen licht van de regering-Michel nodig. Begin september komt de kwestie op de agenda van het kernkabinet. De vraag is of premier Charles Michel (MR) en zijn topministers het aandurven het licht op groen te zetten.

Terwijl Belfius enkele maanden geleden gewaardeerd werd op 6 tot 8 miljard euro, is de bank nu fors minder waard. Een nieuwe update geeft een waardering van 5 tot 7 miljard euro aan. Dat is wel nog altijd meer dan de 4 miljard euro die indertijd is betaald voor Belfius. In regeringskringen is te horen dat de staatsbank ‘10 tot 15 procent’ van haar waarde heeft verloren sinds begin dit jaar.

Dat is niet verwonderlijk, gezien de toestand op de markten. De Turkse crisis heeft een impact op de bankaandelen, die sowieso al maanden onder druk staan door de aanhoudend lage rente. Banken zijn in 2018 de slechtst presterende sector met een verlies van 15 procent voor de DJ Stoxx Bank-index.

Omdat de regering-Michel 30 procent van Belfius naar de beurs wil brengen, zou ze nu enkele honderden miljoenen euro’s minder krijgen dan in april. CD&V-vicepremier Kris Peeters blokkeerde toen een beursgang omdat hij garanties wilde voor een vergoeding van de Arco-coöperanten, die hun geld verloren doordat Arco samen met Belfius-voorganger Dexia ten onder ging tijdens de crisis.

Keuze

De regering staat dus voor een moeilijke keuze. Enerzijds wil ze de staatsschuld onder 100 procent van het bruto binnenlands product brengen. Anderzijds wil ze geen risico’s nemen. Wat als het aandeel na de beursgang plots zakt? Dan zal de regering worden geconfronteerd met ontgoochelde beleggers. ‘Het is moeilijk een bedrijf naar de beurs te brengen als je weet dat de waardering enkele maanden geleden nog veel hoger was’, zegt een bron.

De vraag is bovendien hoe groot de politieke wil is om Belfius naar de beurs te brengen. De beursintroductie is gekoppeld aan het Arco-dossier. De regering wil een deel van de opbrengst van Belfius’ verkoop gebruiken om de gedupeerden te vergoeden. Maar het in juli afgeklopte Arco-akkoord lijkt wankel. De N-VA heeft al duidelijk gemaakt dat ze geen geld wil geven aan de coöperanten zonder fiat van Europa. CD&V vindt dat dat wel kan.

Het is niet uitgesloten dat CD&V aandringt op harde garanties voor Arco alvorens een go te geven voor de beursgang. Ellenlange discussies kan de regering zich evenwel niet veroorloven. Voor midden september moet ze beslissen.