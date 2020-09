Belg gaf 8 procent minder uit deze zomer

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen deze zomer gaf de Belg meer uit dan tijdens de lockdown, maar nog altijd minder dan een jaar geleden.

De 90 procenteconomie. Zo noemde The Economist in april al de situatie waar het coronavirus de wereldeconomie in stortte. Een studie van ING België toont dinsdag dat de realiteit niet ver van die voorspelling af ligt.

Het Economisch Bureau van ING België analyseerde voor de studie bijna 400 miljoen transacties tussen begin maart en eind augustus 2020 en vergeleek die gegevens met dezelfde periode in 2019.

Tijdens de lockdown, tussen 16 maart en 10 mei, snoeide de Belg flink in zijn uitgaven: er werd liefst 29 procent minder gespendeerd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam uit angst voor de toekomst, maar ook omdat winkels niet of moeilijker toegankelijk waren.

Toen de regering de lockdown versoepelde, steeg de consumptie. Maar ze haalde nooit het niveau van voor de coronapandemie. Tussen 11 mei en 7 juni, toen handelszaken weer openden, lagen de uitgaven 8 procent onder het niveau van een jaar eerder. Tijdens de tweede versoepelingsperiode van 8 juni tot 5 juli, toen cafés en restaurants opnieuw klanten mochten ontvangen, bedroeg de kloof 15 procent. In de zomermaanden verkleinde ze weer tot 8 procent.

Vakantiebudget

Het consumptiegedrag toont ook helder waar de klappen vallen. Belgen hebben vooral geknipt in hun vakantiebudget (-53%), in de uitgaven voor vervoer (-21%) en voor diensten voor gezinnen, zoals de poetsvrouw of juridische bijstand (-11%). Deels komt dat omdat sommige activiteiten - zoals vliegtuigreizen - verboden zijn of als onaangenaam of gevaarlijk worden beschouwd.

Herstel valt stil

De cijfers liggen in lijn met de enquêtes van de Economic Risk Management Group bij de Nationale Bank. Maandag maakte die bekend dat het herstel bij de Belgische bedrijven is stilgevallen. Ondernemingen schatten hun omzet nog 14 procent lager in dan in precoronatijden. Dat is ongeveer hetzelfde cijfer als bij de rondvraag eind augustus.

In de cultuur- en evenementensector is er nog altijd een omzetverlies van 80 procent. In de horeca gaat het om 40 procent.

Webshops

Webshops zijn de grote winnaars van deze crisis. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen tijdens de lockdown 83 procent meer uitgaven bij Amazon, bol.com en Zalando in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bijna vier maanden na de heropening van de winkels houdt die trend aan. In juli en augustus gaf de Belgische consument liefst 53 procent meer uit bij de drie grootste webshops.