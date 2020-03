Belgen mogen personenbelasting twee maanden later betalen

Concreet worden de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd. De fiscus zal in die periode geen nalatigheidsintresten en boetes innen. Als het bijkomend uitstel niet afdoende is, kunnen bedrijven en zelfstandigen afspraken maken met de fiscus over een afbetalingsplan zodat ze langer geen nalatigheidsintresten hoeven te betalen.