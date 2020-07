Belgen mogen weer naar Zweden reizen

De overheidsdienst Buitenlandse zaken heeft de reiscode voor Zweden op zijn website van rood op oranje gezet. Het houdt in dat het reisverbod naar Zweden wordt opgeheven en dat Belgen bij terugkeer niet verplicht in quarantaine moeten. Zweden was het eerste Europese land waarvoor door ons land een volledig reisverbod was afgekondigd. Maar dat hield dus maar een paar dagen stand.

Corona-aanpak

De reden is de evolutie in besmettingen. Zweden houdt er een alternatieve corona-aanpak op na - met minder strenge maatregelen. Daardoor heeft het één van de hoogste besmettingsgraden van West-Europa. Begin deze week telde het ruim 100 besmettingen per 100.000 mensen. De regel in België is dat landen of delen ervan op rood worden gezet als er lokale lockdowns zijn of het aantal besmettingen er 10 keer zo hoog zijn als bij ons. België telt vandaag 11,1 besmettingen per 100.000 mensen, waar het in Zweden gezakt is tot 74 per 100.000. Dat cijfer haalt België bij het Europese Agentschap voor Ziektepreventie en -controle (ECDC). Nu de Zweedse statistieken zijn gezakt, haalt België het land van de zwarte lijst. Toen Zweden deze week op rood is gezet, ontstond heel wat verwarring. Brussels Airlines liet zelfs een vliegtuig opstijgen richting Stockholm, waarna een boze telefoon volgde vanuit Buitenlandse Zaken.